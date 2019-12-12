«Круче, чем дискотека». В Минске прошла вечеринка на необычных батутах: прыгали только девушки

Источник материала: Tut.by

В минском клубе Re: Public 12 декабря прошла необычная фитнес-вечеринка. Ее участницы устроили двухчасовой марафон прыжков на мини-батутах. На них они делали приседания, бегали и даже лежали. GO.TUT.BY узнал, кто и зачем пришел на ЗОЖ-праздник.





«Мы занимаемся красивым фитнесом»

Фитнес на мини-батутах, он же джампинг, — одно из групповых направлений, которое активно развивается в спортивных центрах Беларуси. Если просто, это танцы (чем-то напоминают зумбу) на небольшом батуте, только еще с интенсивными прыжками. Для занятий нужна обычная спортивная одежда и батут. Обычно тренировка длится около 60 минут, но на празднике со светомузыкой она растянулась на два часа. Правда, с перерывами на воду, конкурсы и переклички.





Один из организаторов вечеринки Алена Овсяникова стала инструктором по фитнесу на мини-батутах три года назад. Девушка работала в банковской сфере и искала нагрузку, которая помогла бы сбросить лишний вес. Так она познакомилась с тогда еще новым направлением.





— Джампинг — это красивый и эмоциональный (кстати, тренеры во время связок часто выкрикивают: «Хоп, хей». — Прим. ред.) фитнес. Влюбилась в него на всю жизнь, хотя на первом занятии чуть не умерла: у меня была жесткая одышка, звезды в глазах. Казалось, что прыгать и чувствовать себя хорошо невозможно, но через несколько занятий организм привык.





Алена рассказывает, что это вторая такая ЗОЖ-вечеринка в Минске. На этот раз и участников больше, и география тренеров шире. Так, показывать музыкальные связки приехала команда из Новополоцка. Инструктору Юлии Прудниковой 24 года. Она училась на переводчика в столице, но по примеру своей мамы, фитнес-тренера с 20-летним опытом, решила работать в зале. Чтобы освоить батуты, ездила даже на учебу в Москву. И, признается девушка, не зря: в Новополоцке отбоя от клиентов нет — группы заполнены, а еще в городе очень много тех, кто хочет стать инструктором по джампингу.





«Завтра что-то будет болеть»

На вечерних фитнес-батутах, как и в джазе, только девушки. Мужчины в группе поддержки за столиками — внимательно наблюдают, делают своим спутницам фото и видео. И если для участниц приготовили на фуршет фитнес-кейки и воду, то группам поддержки можно было угоститься и бокалом игристого. Кто-то мог бы подумать, что на такое можно было отдельно продавать билеты. Но платили только девушки за участие: 30 рублей стоило место с батутом, 10 рублей вход для тех, кто приходит со своим.

Из 70 участниц около половины приехали из других городов. Алена Тарабина вместе со своим тренером — из Жодино. Фитнес-вечеринка стала ее юбилейным пятым занятием.





— Я новичок. Попробовать джампинг пригласила подружка, я до этого занималась только танцами и волейболом, — рассказывает Алена. — Немного страшно было ехать на вечеринку из-за боязни, что что-то не получится. Но все круто, очень нравится направление и нагрузка.

Анастасия Качан из Минска уже год занимается фитнесом на батутах. Подвижные нагрузки три раза в неделю девушка выбрала из-за сидячего образа жизни: офисная работа в IT не дает возможности достаточно двигаться. Раньше она занималась художественной гимнастикой, но потом сделала долгий перерыв и не могла найти занятие по душе.





— Полежать в зале на коврике — это не для меня. Мне нравятся силовые и подвижные нагрузки с тренером. Дома сам не будешь заниматься, даже нет смысла покупать батут. Все-таки джампинг — это групповые занятия плюс музыка, настроение. Но после сегодняшнего, чувствую, будет все болеть — особенно приседания отразятся.





Татьяна Волынец прыгает на мини-батуте больше двух лет. Говорит, что ее гиперактивности и сидячему образу жизни (девушка работает в бьюти-сфере) это направление очень подходит. До джампинга пробовала и пилатес, и шейпинг, и аквааэробику, и плавание — максимум ее хватало на 2−3 месяца.





— Хожу так долго, потому что это весело — даже круче, чем дискотека. Много позитивной энергии, людей, которые тебя окружают. И программа на джампинге всегда разная: не знаешь, на что идешь. Может быть интенсив, а если тренер подустал после прошлого занятия — что-то более спокойное. Начинать было очень сложно. И когда тренер говорит, что достаточно пяти занятий и ты втянешься, он, конечно, слегка лукавит. Мне нужно было полгода, чтобы привыкнуть и наконец начать дышать. Но потом это кайф: даже если пришел уставший — уходишь с тренировки с чувством, что ты молодец — и реально легко.

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