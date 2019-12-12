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Авторы закона о суверенитете Беларуси: Действия Лукашенко - это антиконституционный сговор

13.12.2019 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зенон Позняк и депутаты Верховного совета 12-го созыва выступили с обращением.


Депутаты Верховного совета 12-го созыва, в 1991-м присвоившие Декларации о государственном суверенитете БССР статус конституционного закона, призвали власти прекратить переговоры об интеграции с РФ.

В обращении, текст которого предоставил naviny.by заместитель председателя Консервативно-христианской партии — БНФ бывший депутат Юрий Беленький, утверждается, что подготовка документов об интеграции является «российским планом аннексии и поглощения нашей страны».

«Такие действия со стороны нынешней власти в Беларуси антиконституционны и незаконны, противоречат национальным интересам нашего народа. Антиконституционных переговоров быть не должно. Они должны быть прекращены. Всякие решения таких переговоров не будут иметь юридической силы и квалифицируются как антиконституционный сговор», — заявляют депутаты.


Заявление подписали депутаты Верховного совета 12-го созыва Зенон Позняк, Юрий Беленький, Сергей Антончик, Сергей Попков, Петр Садовский, Лявон Борщевский, Николай Крыжановский, Анатолий Лебедько, а также активисты и руководители оппозиционных партий и движений.

В документе упомянуты уличные акции протеста в Минске 7 и 8 декабря и заявлено, что «началась общая народная мобилизация на защиту Отечества».

«Призываем поддержать этот процесс. Пусть всех белорусов объединяет в настоящее время одна идея — защитить независимость страны. Пусть объединяет одна позиция — не допустить захвата Беларуси Россией. Мы не хотим интеграции с Россией. Здесь выбор как на войне: либо защита, либо капитуляция», — говорится в обращении.
 
Теги: Минск
 
 
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Зенон Позняк и депутаты Верховного совета 12-го созыва выступили с обращением.
 
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