Гончаренко прокомментировал свою трехматчевую дисквалификацию за мат в адрес арбитра

Источник материала: Tut.by

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свою трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра, обслуживавшего матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар».



Фото: ПФК ЦСКА

«Мне было предупреждение, я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме. Но такое количество ошибок в нашу сторону заставляет о чем-то думать, начинаешь реагировать. Я даже не понял, что опять ругался на судей», — передает слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата».

«Что меня еще удивляет, что у нас половина стадиона уходит во время матчей с трибун, а оператор бегает за мной, снимает меня, никто это не показывает. Тогда нужно все камеры на меня направить, контролировать мои действия. Эта ситуация мне непонятна, но я не ищу оправданий», — добавил белорусский тренер.

Напомним, после финального свистка Гончаренко подошел к главному арбитру Василию Казарцеву и с использованием ненормативной лексики сказал, что тот занимается не тем, чем нужно.