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Гончаренко прокомментировал свою трехматчевую дисквалификацию за мат в адрес арбитра
Источник материала: Tut.by
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко
«Мне было предупреждение, я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме. Но такое количество ошибок в нашу сторону заставляет о чем-то думать, начинаешь реагировать. Я даже не понял, что опять ругался на судей», — передает слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата».
«Что меня еще удивляет, что у нас половина стадиона уходит во время матчей с трибун, а оператор бегает за мной, снимает меня, никто это не показывает. Тогда нужно все камеры на меня направить, контролировать мои действия. Эта ситуация мне непонятна, но я не ищу оправданий», — добавил белорусский тренер.
Напомним, после финального свистка Гончаренко подошел к главному арбитру Василию Казарцеву и
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Его дисквалифицировали после матча ЦСКА - «Краснодар».
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