В Пинске начали включать яркую новогоднюю иллюминацию

Источник материала: Пинский Вестник

Городскую иллюминацию для пинчан создают работники участка «Горсвет» совместно с управлением архитектуры и градостроительства горисполкома. По словам начальника участка «Горсвет» А.М. Насени, обсуждения, какими новогодними огнями Пинск заиграет в 2019 году, начались еще в мае. На эти цели ежегодно за счет средств городского бюджета приобретаются новые элементы световой иллюминации.



Так, в нынешнем году на выделенные 35 тысяч рублей было приобретены 56 световых штор для оформления улицы Брестской световыми фигурами «Бокал», 22 светодидные шторы для подсветки крон 10 деревьев по пешеходной части улицы Первомайской, украшение для 40 металлических опор на улице Белова, гирлянды для двух елей по обе стороны от памятника В.И. Ленину. Всего к городскому уличному освещению будет подключен 281 элемент световой иллюминации.







Не стоит забывать о ремонте световых фигур и замене вышедшего из строя оборудования, на которые также необходимы немалые денежные средства. К сожалению, некоторые нерадивые граждане или просто хулиганы портят объекты городской иллюминации и даже кое-что воруют. Участком «Горсвет» уже отремонтирована 41 фигура, установленная на опорах уличного освещения на улицах Первомайская, Центральная, Солнечная, проспекте Жолтовского. Заменен световой шнур на фасадах зданий на площади Ленина (400 м), на ремонт фигуры «Парад звезд» дополнительно потрачено 100 метров светового шнура. Надеемся, в нынешнем году пинчане и гости города с уважением отнесутся к труду работников участка «Горсвет» и будут беречь ту красоту, которая появилась в Пинске в праздничные дни.



А в заключение хочется порадовать наших читателей – на площади Ленина их ожидает новая светодиодная композиция «Сани» и «Олень». Интересно, что фигура «Олень» изготовлена учащимися Пинского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения. Фигуру «Сани» сделали также пинчане – работники ОДО «Теплодом плюс». Для того чтобы эти композиции «заиграли» новогодними огнями, было потрачено 2 тысячи рублей. Украшены они низковольтной гирляндой с резиновой изоляцией, которая не «ударит» людей током и не пострадает от непогоды. Фигуры являются фотозонами – в сани можно будет сесть, а оленя – потрогать за рога.



Световая иллюминация будет включаться и отключаться автоматически в режиме работы уличного освещения.



Анна ВЕРЕНИЧ

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