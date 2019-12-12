"Прессболу" председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. По его словам, динамовцы активно ищут инвестора. "Время еще есть, — отмечает Базанов. — Но если ничего не поменяется, то "Минску" придется пойти в первую лигу". "С этой ситуацией придется разбираться, потому что у одного собственника не может быть двух клубов в высшей лиге", — говорит в интервьюпредседатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. По его словам, динамовцы активно ищут инвестора. "Время еще есть, — отмечает Базанов. — Но если ничего не поменяется, то "Минску" придется пойти в первую лигу".





Почему "Минск", а не "Динамо"? Потому что первая команда в чемпионате заняла более низкое место — 9-е, а динамовцы — 4-е.





Базанов считает, что в результате "все будет нормально".