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ФК "Минск" могут отправить из элиты в первую лигу

13.12.2019 09:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причина — в высшей лиге не может быть две команды с одним собственником. У "Минска" и минского "Динамо" один собственник — Мингорисполком.

"С этой ситуацией придется разбираться, потому что у одного собственника не может быть двух клубов в высшей лиге", — говорит в интервью "Прессболу" председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. По его словам, динамовцы активно ищут инвестора. "Время еще есть, — отмечает Базанов. — Но если ничего не поменяется, то "Минску" придется пойти в первую лигу".

Почему "Минск", а не "Динамо"? Потому что первая команда в чемпионате заняла более низкое место — 9-е, а динамовцы — 4-е.

Базанов считает, что в результате "все будет нормально".
 
Теги: Минск
 
 
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Причина — в высшей лиге не может быть две команды с одним собственником. У "Минска" и минского "Динамо" один собственник — Мингорисполком.
 
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