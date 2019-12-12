ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сквер в центре Киева назовут в честь Павла Шеремета

13.12.2019 08:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Решение назвать сквер на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в честь журналиста Павла Шеремета было принято 12 декабря на заседании Киевского городского совета.

«Павел Шеремет был известным журналистом не только в Украине, он работал в Беларуси, где был народным любимцем и одновременно врагом Лукашенко», – сказала главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева. – «Этот сквер будет не имени Павла Шеремета, а сквер свободного человека, который заплатил за свободу, который ценил эту свободу».

Общественно обсуждение присвоение скверу имени Шеремета проходила весной этого года на сайте Киевской городской госадминистрации. 81% проголосовавших поддержали инициативу, пишет reform.by.


Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве автомобиля, который принадлежал руководителю «Украинской правды» Алене Притуле.

По делу об убийстве Шеремета задержали пять человек — супругов Владислава и Инну Грищенко, Андрея Антоненко (Riffmaster), Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. Начальник криминальной полиции Украины рассказал подробности расследования. Заказчик убийства пока не установлен. Мотивом преступления названа дестабилизация социально-политической ситуации в Украине.
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение назвать сквер на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в честь журналиста Павла Шеремета было принято 12 декабря на заседании Киевского городского...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Государство доплачивает, если ребенок не ходит в сад». Белоруски - о декретном отпуске за границей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика