Сквер в центре Киева назовут в честь Павла Шеремета

«Павел Шеремет был известным журналистом не только в Украине, он работал в Беларуси, где был народным любимцем и одновременно врагом Лукашенко», – сказала главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева. – «Этот сквер будет не имени Павла Шеремета, а сквер свободного человека, который заплатил за свободу, который ценил эту свободу».





reform.by. Общественно обсуждение присвоение скверу имени Шеремета проходила весной этого года на сайте Киевской городской госадминистрации. 81% проголосовавших поддержали инициативу, пишет









Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве автомобиля, который принадлежал руководителю «Украинской правды» Алене Притуле.





По делу об убийстве Шеремета задержали пять человек — супругов Владислава и Инну Грищенко, Андрея Антоненко (Riffmaster), Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. Начальник криминальной полиции Украины рассказал подробности расследования. Заказчик убийства пока не установлен. Мотивом преступления названа дестабилизация социально-политической ситуации в Украине.



