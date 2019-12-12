«Государство доплачивает, если ребенок не ходит в сад». Белоруски - о декретном отпуске за границей

Источник материала: Tut.by

В Беларуси несколько лет назад начался спад рождаемости, на который уже не влияет ни количество всевозможных детских пособий, ни один из самых длинных декретных отпусков в мире (три оплачиваемых года). Власти по-прежнему пытаются простимулировать рождаемость рублем и обещают увеличить пособие для тех, кто родит следующего ребенка с перерывом не более трех-четырех лет. А экономисты предлагают пойти по другому пути: сократить декретный отпуск до двух лет, оставив прежним суммарный размер пособия. Тем более что в других странах уже давно не сидят с детьми так долго, как у нас.

FINANCE.TUT.BY поговорил с белорусками, живущими за границей, о том, сколько длится декретный отпуск в других странах, какие пособия получают мамы и кто присматривает за детьми, когда приходится вернуться на работу.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Польша: «В нашем садике мамы по очереди готовят на всех детей»



Из личного архива

— В Польше оплачиваемый декретный отпуск короткий — один год, — рассказывает Татьяна, которая живет в Варшаве и работает переводчиком. Ее дочке сейчас 2 года. — Что касается пособий, самая выгодная ситуация у тех женщин, с кем заключен бессрочный трудовой договор. Тогда в декрете им будут платить почти полную зарплату. Но, к сожалению, работодатели в Польше не очень охотно заключают именно такие договоры, чаще — контракты на конкретный срок. Тогда пособие будет составлять 80% зарплаты женщины за последние 12 месяцев.

Семьям, где уровень дохода на каждого члена семьи ниже 1915 злотых (примерно 1050 белорусских рублей), в течение первого года после рождения ребенка полагается единовременная выплата в 1000 злотых (около 550 рублей).

— У нас для этого пособия вытребовали все документы, какие только возможно: трудовые договоры, подтверждение уплаты налогов и так далее, — вспоминает Татьяна. — Также с июля этого года каждому ребенку до 18 лет государство платит 500 злотых в месяц (273 рубля). Раньше эта выплата полагалась только семьям, у которых двое и больше детей, а первые дети почему-то были обделены.

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в Польше длится год, но можно взять еще три года неоплачиваемого отпуска. Это нужно сделать до того момента, пока ребенку не исполнится 6, и отказать работодатель не вправе.

— Этот отпуск можно использовать полностью или частично, разделить его на несколько частей, использовать по очереди с мужем. Например, я ушла в декрет на год, а когда он заканчивался, написала работодателю, что сразу возьму еще один неоплачиваемый год. Но нужно рассчитывать, что в это время придется жить только на зарплату мужа, — говорит Татьяна.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Если мама возвращается на работу, она может отдать ребенка в ясли. С ними в Варшаве тяжело, говорит собеседница.

— В очередь в государственные нужно записываться чуть ли не до рождения ребенка. Можно выбрать трое яслей, и вас запишут туда, где очередь подойдет раньше. Они бесплатные, нужно платить только за питание — 6 злотых в день (3,3 рубля). Лично я записалась в очередь, когда дочке было 8 месяцев, а подошла она к тому моменту, когда ей исполнилось 2 года. И то во многом потому, что нам повезло и в нашем районе открылись новые ясли, — рассказывает Татьяна. — Частных яслей довольно много, но они дорогие. В нашем районе средняя цена — 1600 злотых в месяц (875 рублей) плюс оплата питания примерно 12−15 злотых в день (6−8 рублей).

По закону на одного воспитателя в ясельной группе должно быть не больше 8 детей. Сейчас в группе, куда ходит дочка Татьяны, 16 детей и три воспитателя.

— В принципе, мне эти ясли нравятся. Дети находятся в одной просторной комнате, там есть столы для еды, место для игр, шкафы с игрушками, а для сна выносят что-то вроде матрасов на подставках. Еда тоже хорошая. В яслях моя дочка ест, а дома — не всегда, — отмечает Татьяна. — Вообще в Варшаве сейчас ясельный бум. Их не хватает, и это большая проблема. Государство активно строит ясли, а еще выкупает места в частных и бесплатно отдает их тем, у кого подошла очередь в государственные. Также на частные ясли можно получить от государства дотацию — 400 злотых в месяц (218 рублей).

Помимо стандартных яслей, ребенка до трех лет можно отдать в семейный садик. В Польше это называется «дневное опекунство». Туда водит свою 2,5-летнюю дочь Екатерина — еще одна белоруска, живущая в Варшаве.

Из личного архива

— Такой садик находится в обычной квартире, в группе может быть не больше пяти детей. С ними есть один воспитатель, которого назначает город, и еще один взрослый. Это либо второй воспитатель, работу которого оплачивают родители, либо «дежурный» родитель кого-то из детей, который помогает в группе бесплатно, — рассказывает Екатерина. — В первое время я сама приходила на такие дежурства, в том числе потому, что переживала за ребенка. Но потом посмотрела, что там все замечательно, и перестала. Чаще родители предпочитают нанять второго воспитателя и доплачивать ему, получается около 100−150 долларов (от 211 до 317 рублей) в месяц с человека.

Еще одно отличие от обычных яслей — питание. Здесь родители сами могут выбрать, что и как будут есть дети. Можно заказывать еду на всех и платить за нее, можно собирать ссобойки, но в садике Екатерины решили по-другому:

— У нас мамы по очереди готовят на всех пятерых детей. Получается очень вкусно и полезно, а по деньгам — в принципе, то же самое, как если бы я платила в яслях по 6 злотых в день.

Также семейные садики обычно закрываются раньше, чем ясли, и поэтому подходят не всем родителям.

— Наш работает до 15.30 — 16.00. У меня рабочий день до трех часов, так что я успеваю забрать дочку, — комментирует Екатерина. — А в остальном здесь все то же самое, как в яслях, даже игрушки такие же. Единственный минус — если ты куда-то уезжаешь, то все равно нужно оплатить воспитателя и позаботиться о еде. Еще в садик такого типа попасть сложнее, чем в ясли. На них есть отдельная очередь, которая движется очень медленно, потому что группы маленькие. Например, в прошлом году у нас освободилось только одно место, когда одна из девочек перешла в детский сад. В целом я очень довольна таким типом опеки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По поводу длительности декрета Екатерина говорит, что год — это мало, но в крайнем случае можно взять дополнительный неоплачиваемый отпуск.

— Но в 1,7 дочка уже была совершенно готова пойти в сад. Дома ей было скучно, приходилось постоянно чем-то ее развлекать, — поясняет Екатерина. — А с точки зрения себя могу сказать, что когда я вернулась к работе, мозг у меня уже просто не варил. Не представляю, как женщины после трех лет перерыва выходят на квалифицированную работу.

С таким мнением согласна и Татьяна:

— Мне кажется, что два года — оптимальный срок для декрета. В это время ребенка уже можно спокойно отдавать в ясли.

Норвегия: «Три месяца декрета должен взять отец ребенка. Многие мужчины от этого в восторге»

Анастасия живет в норвежском городе Олесунн и работает учительницей в школе. У нее две дочки — одной 12 лет, другой 8, и обе родились в Норвегии.

Из личного архива

— Декретный отпуск здесь длится один год: 3 недели до родов и 49 — после. В течение этих 49 недель родителю, который сидит с ребенком, платят его полную зарплату. Можно уйти в декрет чуть подольше, на 59 недель, но тогда платить будут уже 80% зарплаты, — рассказывает Анастасия. — Еще на каждого ребенка с рождения и до 18 лет ежемесячно выплачивается сумма, равная примерно 120 долларам.

Три месяца декретного отпуска из этого года должен взять отец ребенка. Это правило относительно новое. Анастасия говорит, что во время ее первого декрета его еще не было, а во время второго — уже появилось.

— Папа может отказаться идти в декрет, но тогда эти месяцы просто сгорят. Взять их вместо него мама не может, — поясняет собеседница. — В итоге на улицах теперь всегда много мужчин с колясками, с маленькими детьми. Мне до сих пор непривычно это видеть, но здесь везде равноправие, в том числе в вопросах ухода за детьми. И мужчины в Норвегии другие. Многие от этого в восторге: на работу не ходишь, проводишь время со своим ребенком, да еще и полную зарплату получаешь.

Система раздельного декрета совершенствуется по мере накопления опыта в стране. Например, рассказывает Анастасия, работающим женщинам, у которых есть ребенок до года, теперь каждый день выделяют час рабочего времени для кормления. Можно съездить домой или, например, договориться встретиться где-то с супругом и ребенком.

После года норвежские дети обычно отправляются в садик. Но здесь бывают исключения. Кто-то из родителей может остаться дома с ребенком, пока тому не исполнится два года, и за это государство будет начислять специальное пособие.

— Это что-то вроде платы за то, что ребенок не занимает место в садике. В месяц выходит около 1000 долларов в пересчете, но для Норвегии это не самые большие деньги. Пособие, которое выплачивают в первый год, обычно получается гораздо больше, — поясняет Анастасия. — Многие эмигранты из бывших советских стран на второй год приглашают к себе родителей или других родственников и за счет этого пособия платят им за помощь в уходе, а сами возвращаются на работу.

Примерно так во втором декретном отпуске получилось и у самой Анастасии.

— Дочка родилась в конце декабря. Соответственно, ровно через год ей надо было идти в сад. Я решила, что зима — не самый подходящий для этого сезон, но мне нужно было возвращаться на работу. Поэтому сначала к нам на два месяца прилетел мой папа, потом взяла отпуск сестра, потом — муж сестры, потом — моя подруга… Так удалось отсрочить поход в сад до лета, — вспоминает Анастасия.



Город, где живет Анастасия. Фото предоставлено героиней публикации

Садики в Норвегии бывают как государственными, так и частными, главное отличие — в учебной программе. Работают все сады с 7 до 17 часов, в ясельных группах на одного воспитателя приходится в среднем 3−4 ребенка. Стоят они тоже примерно одинаково, около 350 долларов в месяц. Сумма для всех норвежских родителей подъемная, говорит Анастасия, но многие все равно считают, что это очень дорого.

— Садики меня просто шокировали! Во-первых, детей целый день кормят бутербродами, никакого горячего питания. Для меня это был шок: как так? — удивляется собеседница. — Во-вторых, у них нет спальных комнат, как в наших садиках. Маленькие спят прямо в колясках, а когда вырастают из колясок, то их просто перестают укладывать днем. Когда мы забирали детей, они сразу засыпали в машине — и вечер разбит. В-третьих, здесь все активно выступают за здоровый образ жизни, поэтому дети даже зимой 60−70% времени проводят на улице. И, естественно, болеют просто жутко. Опять же, если болезнь заразная, то в Беларуси садик тут же закрывают на карантин, все дезинфицируют. В Норвегии этим не занимаются. Если кто-то заболел, то сваливается весь садик, включая воспитателей. Почему-то здесь ко всему этому относятся очень легко.

По мнению Анастасии, оптимальный срок декретного отпуска — это два года.

— За три года без работы, мне кажется, крыша поедет, но и год — это совсем мало. Два года, я считаю, более-менее подходящий вариант, — подытоживает она.

Канада: «Женщина может выбрать короткий или длинный декрет, но общая сумма пособий будет одинаковой»

Из личного архива

— В Канаде женщины могут выбирать, пойти в декрет на 12 месяцев или на 18. Я выбрала 18 месяцев, — рассказывает Марина, которая живет в провинции Онтарио и работает помощником старшего юриста в крупной юридической компании. Ее сыну, с которым она уходила в канадский декрет, сейчас 1 год и 8 месяцев. — Это правило ввели буквально пару лет назад. До этого декретный отпуск для всех был 12 месяцев, а раньше — еще меньше. Так что здесь никто не считает, что это слишком мало.

При этом пособия на детей все равно рассчитываются исходя из 12 месяцев. Марина объясняет, что если женщина выбирает более продолжительный декрет, то положенные ей выплаты «размазывают» на 18 месяцев. В итоге ежемесячное пособие становится меньше, но общая сумма не меняется.

— Пособие считается так: 55% зарплаты женщины в месяц, но не больше 400 долларов (около 640 рублей) в неделю, — продолжает Марина. — У меня получалось меньше 400 долларов в неделю, так что мне платили максимально возможную для меня сумму. Но тем, кто зарабатывает много, идти в декрет вообще невыгодно. Поэтому, как правило, отпуск по уходу за ребенком берет тот из родителей, кто зарабатывает меньше. Если это папа — значит, в декрет пойдет папа, здесь это обычная практика. Родители могут разделить декрет между собой. Но решить это нужно заранее, потому что передумать и поменяться будет нельзя.

Также власти смотрят на доход семьи и в зависимости от того, сколько денег приходится на каждого ее члена, назначают на детей дополнительное пособие. Оно может доходить до 800 долларов в месяц, а платят его до тех пор, пока ребенку не исполнится 18.

— У меня есть знакомые эмигранты, которые в первое время после переезда жили только на эти детские деньги, пока обустраивались и искали работу, — отмечает Марина. — Я на каждого из двух детей получаю по 100 долларов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По ее словам, самое сложное время — с полутора лет, когда заканчивается декретный отпуск, и до 4 лет, когда канадские дети идут в школу, потому что детский сад «стоит бешеных денег». Причем с 12 до 18 месяцев ясли обходятся намного дороже, поэтому многие женщины выбирают длинный декрет в том числе для того, чтобы сэкономить.

— Бесплатных садиков нет вообще. Самый дешевый вариант — 900 долларов (1440 рублей) в месяц. Но здесь каждая провинция — это как отдельное государство со своими правилами. Я слышала, что в провинции Квебек большие дотации на детские сады из местного бюджета, поэтому они стоят намного дешевле, но у нас в Онтарио такого нет, — рассказывает Марина. — И вы не представляете, что такое местный детский сад! Это такая коробка с асфальтом вокруг, никаких игровых площадок. Дети целыми днями сидят в этом помещении, ими никто не занимается. По факту это только присмотр. В приличный детский сад всегда очередь, и туда записываются, как только женщина забеременела.

Бывают и другие варианты пристроить ребенка. Например, рассказывает Марина, в Канаде очень распространены так называемые надомные сады.

— Это когда женщина сидит со своим ребенком и в нагрузку берет еще несколько. Если детей меньше пяти, то лицензия для этого не нужна. Можно нанять няню, в том числе с проживанием, но это вариант для богатых: стоить будет минимум 15 долларов в час.

Старшая дочь Марины родилась еще в Беларуси, поэтому она может сравнить оба варианта декретного отпуска.

— Три года — это, конечно, долговато. Под конец я уже устала сидеть дома, — признается собседница. — В итоге отправила дочку в садик в 2,5 года, потому что стало скучно, особенно с учетом того, что ребенок был тихий. Но, возможно, с сыном было бы иначе.

Великобритания: «Размер пособия зависит от работодателя»

В Великобритании, как и во многих европейских странах, декретный отпуск тоже длится один год. С недавнего времени еще один месяц по желанию может дополнительно взять отец ребенка.

— Пособие платит работодатель, и не весь год, а только восемь месяцев, — говорит Ирина, которая живет в Лондоне и воспитывает троих детей. — Его размер зависит от компании, в которой работает женщина. Но есть минимум: первые шесть недель пособие должно быть не меньше 90% зарплаты, а потом — не меньше 148 фунтов в неделю (примерно 411 белорусских рублей). На самом деле для Англии это просто гроши. Если нет другой поддержки, прожить на такие деньги здесь нереально.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixaby.com

Тем не менее, у большинства крупных работодателей в соцпакете прописаны дополнительные декретные бонусы, поэтому пособие может быть и больше минимального.

— Например, у меня были такие условия: первые четыре месяца мне платили полную базовую зарплату, потом еще три месяца — половину и один месяц — минимальное пособие. Базовая зарплата — это что-то вроде оклада. Но надо понимать, что половина моей фактической зарплаты, если не больше, — это премии. Они в базовую зарплату не входят и в пособии не учитываются, — рассказывает Ирина. — До этого я работала в европейском офисе Apple. У них было право работать по американским правилам, и поэтому там выделяли всего лишь 10 дней декретного отпуска. Это стало одной из причин, по которым я оттуда ушла.

Семьям с доходом ниже определенного уровня платят дополнительное пособие на детей, пока им не исполнится 16 лет.

— Любопытно, что на первого ребенка оно больше — 20,7 фунта в неделю (58 рублей). Второй и последующие дети получают по 13,7 фунта в неделю (38 рублей). Так что здесь не пытаются стимулировать рождаемость за счет увеличения пособий, как в Беларуси, — отмечает Ирина.

В ясли детей в Великобритании принимают начиная с 8 месяцев, в некоторых случаях и раньше. Все они платные, говорит собеседница.

— Мы ходили в одни такие ясли посмотреть, как все устроено. Это, по сути, обычный дом, который переделан в ясли. На 12 детей — две воспитательницы, для дневного сна пол в комнате застилают матами и ложатся прямо туда, еда ужасная. В Лондоне минимальная цена за такие ясли — от 1700 фунтов в месяц (4700 рублей).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда ребенку исполняется три года, его можно отдать в бесплатный садик при бесплатной школе. Но их мало, и попасть туда очень сложно. Сейчас старшие дети Ирины ходят в такой сад при бесплатной католической школе.

— Но там другой нюанс: время работы. Детей можно было приводить либо с 9 до 12 часов, либо с 12 до 15. Соответственно, в остальное время все равно приходится что-то придумывать. В прошлом году в этом садике разрешили оставлять детей на шесть часов, но за это нужно доплачивать порядка 250 фунтов в месяц (695 рублей), — говорит Ирина.

И, наконец, можно взять няню. Тем более что, по словам Ирины, их очень много среди эмигранток из постсоветских стран и стоят они не так дорого.

— Какое-то время у нас жила няня из Литвы, которой я платила 1000 фунтов (2780 рублей). Получается дешевле, чем обычные ясли, особенно когда детей несколько, — комментирует Ирина.

США: «В ясли принимают начиная с шести недель, они могут стоить до 2000 долларов в месяц»

Белоруска Юлия живет недалеко от Чикаго, работает логистом и воспитывает одного ребенка. Она рассказывает, что на государственном уровне в США нет ни отпуска по уходу за ребенком, ни детских пособий.

— Официальный закон о декретном отпуске есть только в четырех штатах: Калифорния, Нью-Джерси, Массачусетс и Род-Айленд. Например, в Калифорнии маме в течение шести недель выплачивают 55% зарплаты, а в Род-Айленде — четыре недели и 60% зарплаты. Поэтому декретный отпуск почти всегда зависит от нанимателя, — объясняет Юлия.

По закону у работника в США есть право взять до 12 недель отпуска по медицинским показаниям. Эту возможность, говорит собеседница, чаще всего используют как раз в пользу декрета. Но для этого в компании должно быть больше 50 сотрудников, а сама женщина должна проработать в ней за последний год минимум 1250 часов (то есть больше 31 недели на полную ставку).

— Если в компании работает меньше человек или женщина провела в ней меньше времени, то этот закон можно не соблюдать. Тогда все идет только на усмотрение начальства, — отмечает Юлия. — Еще можно прибавить к декрету отпуск. Они тоже зависят от компании, иногда это неделя в году, иногда две. Если долго работаешь в одном месте, то может быть и три-четыре недели. Тогда в общей сумме получится побыть с ребенком месяца четыре. Но надо учитывать, что никаких пособий в это время платить не будут.

Сама Юлия провела в декретном отпуске три недели.

— После этого я вышла на работу сначала на полдня, а через два месяца — на полный день. Разве это можно назвать декретным отпуском? — задается риторическим вопросом Юлия. — Никакого желания выходить на работу, конечно, не было, но пришлось, потому что нужны были деньги. Нам повезло, что к нам на год приехала бабушка и в первое время присматривала за ребенком.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Большинство американских семей сразу отдает детей в ясли, туда принимают начиная с шести недель. Очередей нет, но о месте все равно лучше позаботиться заранее. Еще за ясли приходится платить, и немало.

— Стоимость зависит от штата. Разброс очень большой, где-то ясли-сад могут стоить 600 долларов в месяц, а в Калифорнии доходит и до 2000 долларов. Мы, например, платим 1200 в месяц. До этого ходили в два других сада, там было дешевле, — рассказывает Юлия. — Ясли в целом неплохие. В группе обычно шесть малышей, воспитатели с ними занимаются: например, с года начинают разучивать какие-то песенки, цвета и так далее. Конечно, дети очень много болеют, но на больничных с ними никто не сидит, потому что они не оплачиваются. Максимум день — а потом ведут больных обратно в сад.

Ценник на дошкольные учреждения влияет и на количество детей в семьях. Так, Юлия говорит, что они с мужем ждут, пока старший ребенок пойдет в школу, потому что «финансово не тянут детский сад на двоих».

— Многие мамы из постсоветских стран не работают, пока дети не пойдут в школу, особенно если в семье 2−3 ребенка. Тогда за сад надо отдавать 3000−4000 долларов в месяц, у многих таких зарплат нет. Но если мама зарабатывает хорошо, то выходит на работу, — объясняет Юлия. — Еще, как вариант, семья с тремя детьми может взять няню с проживанием примерно за 1500 долларов в месяц. А приходящая няня обойдется еще дороже сада — около 3000 долларов.

По словам Юлии, сами американцы хоть и недовольны таким положением дел, но принимают его как должное.

— Существующая здесь система мне не нравится, но просидеть в декрете три года я бы тоже не хотела. Я для этого слишком активная, — добавляет собеседница.