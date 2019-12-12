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«Энергомарафон-2019»: поздравляем с победой

13.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Поздравляем победителей (Диплом I степени) районного этапа и участников областного этапа республиканского конкурса «Энергомарафон-2019».

Конкурс проводился с целью формирования активной социальной позиции по отношению к рациональному использованию энергоресурсов и бережному отношению к окружающей среде, повышения культуры обращения с энергоресурсами, выявления и распространения эффективного опыта учреждений образования по организации энергосбережения.

Из учреждений общего среднего, дошкольного и дополнительного образования детей и молодёжи было представлено 48 работ в различных номинациях.

По результатам подведения итогов конкурса

и на основании протокола членов жюри победителями районного этапа (Диплом I степени) республиканского конкурса «Энергомарафон – 2019» стали:

В номинации: Проект практических мероприятий по энергосбережению

Сикорский Егор, 11 класс, Трацевский Никита, 10 класс, учащиеся государственного учреждения образования “Средняя школа №4 г.Дзержинска”, руководитель Пузиновская С. Г., учитель информатики – Диплом I степени;

В номинации: Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов

Творческий коллектив педагогов государственного учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска», руководители: Валаханович Т.В., учитель математики, Клыгун И.Л., учитель начальных классов - Диплом

I степени;

В номинация: Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов:

Подноминация: видеоролик

Мальгина Анна, учащаяся 8 класса государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г.Дзержинска», руководитель Борохова Ю.В., педагог дополнительного образования - Диплом I степени;

Подноминация: листовка, плакат, рисунок

Листовка

Соболевская Анастасия, учащаяся объединения по интересам «Краски природы» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района», руководитель Скурат К.А., педагог дополнительного образования - Диплом I степени;

Плакат

Михалёнок Любовь, учащаяся 9 класса государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г.Дзержинска», руководитель Шевцова А.Ф., учитель изобразительного искусства - Диплом I степени;

Рисунок

Барковская Яна, учащаяся 9 класса государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г.Дзержинска», руководитель Шевцова А.Ф., учитель изобразительного искусства - Диплом I степени;

Номинация: Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования

Лукша Людмила Константиновна, Кондратович Елена Петровна государственное учреждение образования «Средняя школа №4 г.Дзержинска» - Диплом I степени;

Наумова Лариса Валерьевна, заместитель заведующего по основной деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад №1 г.Дзержинска» - Диплом I степени.

 
 
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Поздравляем победителей (Диплом I степени) районного этапа и участников областного этапа республиканского конкурса «Энергомарафон-2019». ...
 
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