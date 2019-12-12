США испытали ракету, о наличии которых в Беларуси говорил Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Министр обороны США Марк Эспер сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты наземного базирования. Об этом он написал в своем Twitter, прикрепив к записи видео с моментом пуска снаряда, пишет Lenta.ru.

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) December 12, 2019

По его словам, разработчики сумели всего за девять месяцев перейти от концепта ракеты к работающему образцу.

О запуске запрещенной Договором РСМД баллистической ракеты стало известно 12 декабря. Снаряд в неядерном исполнении пролетел более 500 километров, став, таким образом, ракетой меньшей дальности.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая.

В сентябре нынешнего года о том, что у Беларуси есть ракеты средней дальности и планируется создание еще более мощных систем, говорил Александр Лукашенко . Впоследствии выяснилось, что он имел в виду РСЗО «Полонез».