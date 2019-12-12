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США испытали ракету, о наличии которых в Беларуси говорил Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Министр обороны США Марк Эспер сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты наземного базирования. Об этом он
По его словам, разработчики сумели всего за девять месяцев перейти от концепта ракеты к работающему образцу.
О запуске запрещенной Договором РСМД баллистической ракеты стало известно 12 декабря. Снаряд в неядерном исполнении пролетел более 500 километров, став, таким образом, ракетой меньшей дальности.
Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая.
В сентябре нынешнего года о том, что у Беларуси есть ракеты средней дальности и планируется создание еще более мощных систем,
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Ракета пролетела около 500 километров.
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