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США испытали ракету, о наличии которых в Беларуси говорил Лукашенко

13.12.2019 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр обороны США Марк Эспер сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты наземного базирования. Об этом он написал в своем Twitter, прикрепив к записи видео с моментом пуска снаряда, пишет Lenta.ru.

По его словам, разработчики сумели всего за девять месяцев перейти от концепта ракеты к работающему образцу.

О запуске запрещенной Договором РСМД баллистической ракеты стало известно 12 декабря. Снаряд в неядерном исполнении пролетел более 500 километров, став, таким образом, ракетой меньшей дальности.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая.

В сентябре нынешнего года о том, что у Беларуси есть ракеты средней дальности и планируется создание еще более мощных систем, говорил Александр Лукашенко. Впоследствии выяснилось, что он имел в виду РСЗО «Полонез».

 
 
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