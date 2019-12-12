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На месте бывшего военного полигона у МКАД построят новый район

13.12.2019 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В следующем году в Партизанском районе Минска начнут осваивать несколько площадок для строительства многоквартирных жилых домов. Где и что будут возводить, сообщает агентство «Минск-Новости».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Партизанский район Минска самый малонаселенный (на 1 января 2019-го — 97,8 тысячи человек), тогда как по площади — самый крупный (6 440 га).

— Для строительства жилья в Минске осталось не так много свободных мест, а у нас такие площадки есть, — говорит глава районной администрации Валерий Вороницкий. — По указу президента нам была передана территория Минской области — в двух километрах от МКАД на месте бывшего военного полигона появится новый микрорайон. В начале 2020 года будем выходить на освоение этой территории — приступим к прокладке магистральных сетей и строительству подъездной дороги. К возведению первого жилого дома приступим в 2021-м. Там предусматривается строительство около 1,1 млн кв. м жилья. Еще одна площадка располагается в районе улиц Столетова, Филимонова и Радиальной. Здесь предполагается построить 150 тыс. кв. м жилья. В конце следующего года начнем строительство инженерных сетей. Есть площадка и в микрорайоне Степянка, где планируется ввести в эксплуатацию около 230 тыс. квадратов жилья. Также работы здесь должны начать в 2020-м, как и в Тракторозаводском поселке — на улицах Клумова, Щербакова.

По генплану и планам детального планирования в Партизанском районе построят около 1,6 млн кв. м жилья. Ожидается, что в ближайшие 10−15 лет население там прирастет ориентировочно на 80 тысяч человек.

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Теги: Минск
 
 
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Где еще в Партизанском районе Минска хотят построить жилье в ближайшие годы.
 
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