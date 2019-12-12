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Извещение о проведении общественного обсуждения проекта «Проектирование и строительство торгового объекта на пересечении улиц Ленинской и Партизанской в г. Несвиже»

13.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Организатор — Несвижский районный исполнительный комитет (далее — райисполком).

Адрес: 222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел. +375-1770-5-94-49; http://nesvizh.minsk-region.by/ru/, e-mail: info@nesvizh.gov.by.

Контактное лицо: Афанасик Михаил Викентьевич — заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52.

Заказчик — общество с ограниченной ответственностью «Санта Ритейл» (224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 26/1. Электронный адрес: info@retail.santa.by)/

Информация об объекте: размещение торгового объекта планируется на участке, расположенном на перекрестке ул. Ленинской и ул. Партизанской г. Несвижа Минской области. Торговый объект общей площадью около 700 кв.м соответствует современным требованиям и гарантирует высокий уровень комфорта с соблюдением действующих норм.

Порядок проведения общественного обсуждения:

общественное обсуждение будет проводиться с 23 декабря 2019 года по 16 января 2020 года.

Ознакомиться с экспозицией выносимого на обсуждение проекта «Проектирование и строительство торгового объекта на пересечении улиц Ленинской и Партизанской в г. Несвиже» можно с 23 декабря 2019 года по 6 января 2020 года (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в Несвижском районном исполнительном комитете по адресу: г.Несвиж, ул. Советская, 1 (1 этаж) каб. 105. Презентация проекта по указанному объекту состоится 24 декабря 2019 года в 10.00 в здании Несвижского райисполкома по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1 (1 этаж), каб. 108. Замечания и предложения по реализации проекта направляются в отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома. Электронная версия проекта будет представлена на сайте райисполкома по ссылке http://www.nesvizh.gov.by/ru/zhitelyam/obshchestvennye-obsuzhdeniya.html.

Замечания и предложения от общественности принимаются в период проведения общественного обсуждения и рассматриваются районой комиссией. По вопросам обсуждения проекта обращаться:

от Несвижского райисполкома — к заместителю председателя райисполкома Афанасику Михаилу Викентьевичу (тел. +375 (1770) 5-14-52) и начальнику отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома Конищевой Юлии Сергеевне (+375 (1770) 5-11-04);

от заказчика — к начальнику отдела по развитию бизнеса ООО «Санта Ритейл» Залюбичу Константину Валентиновичу (моб. +375-29-626-65-87).

 


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Теги: Брест
 
 
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Организатор — Несвижский районный исполнительный комитет (далее — райисполком). Адрес: 222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел. +375-1770-5-94-49; http://nesvizh.minsk-region.by/ru/, e-mail:
 
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