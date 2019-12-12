Страница славы. «Люди года» по версии Time, о которых никто не помнит

Человеком 2019 года по версии американского журнала Time стала 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Неистовая Грета

Девушка стала самой молодой личностью, получившей это звание за более чем 90-летнюю историю премии.

«Она громче всех в этом году говорила о самой большой проблеме, стоящей перед этой планетой, появившись практически из ниоткуда и возглавив мировое движение», — заявил в эфире NBC главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.

Грета, которая с лета 2018 года вместо учебы в школе стала проводить акции у парламента Швеции с требованием усилить борьбу с изменением климата, является, пожалуй, одним из самых противоречивых персонажей современности. Всего за несколько месяцев она стала лидером молодежных экологических акций протеста, охвативших десятки стран мира. В сентябре 2019 года с трибуны ООН Грета Тунберг клеймила мировых лидеров, которые, по ее мнению, своим невниманием к вопросам экологии украли у нее детство.

Пока одни восхищаются Гретой, другие полагают, что девочка в действительности не понимает всей серьезности вопросов, о которых говорит, подменяя научный подход яркой риторикой. Существует мнение, что 16-летним подростком манипулируют взрослые люди, преследующие свои цели, далекие от реальной заботы об экологии.

Но действительно ли Грета Тунберг заслуживает звания «Человек года»? Надо сказать, что критерии, применяемые журналом Time, предельно субъективны. Опросы читателей не имеют решающего значения, а лишь определяют круг возможных кандидатур. Окончательное решение единолично выносит исполнительный редактор журнала.



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В 2007 году в колонке редактора Time Ричард Штенгель написал: «Звание „Человек года“, присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир, к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету».

Среди «Людей года», которых журнал выбирает с 1927 года, есть много персон, сыгравших значительную роль в истории: Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, Махатма Ганди, Дэн Сяопин. Но есть и такие, о которых ныне уже мало кто помнит.

Пьер Лаваль

Об этом персонаже не любят вспоминать во Франции, а за ее пределами помнят только профессиональные историки. В 1931 году Time выбрал «Человеком года» нового премьер-министра Франции Пьера Лаваля. Считалось, что экономическое положение страны при нем стало более устойчивым. Кроме того, он был резким противником временного замораживания выплат по задолженностям в Первой мировой войне, и в этом его активно поддерживали представители американской общественности.

Строгий к Германии в 1930-х, Лаваль не просто сдался на милость победителей после разгрома Франции вермахтом в 1940 году, но и стал одним из виднейших деятелей коллаборационистского правительства Виши. В 1945 году бывший «Человек года» был признан французским судом виновным в государственной измене и расстрелян.





Пьер Лаваль и Адольф Гитлер, весна 1943 г. Фото: www.globallookpress.com / Scherl

Мохаммед Мосаддык

В 1951 году новый премьер-министр Ирана, выпускник швейцарского университета Мохаммед Мосаддык покусился на святое. Он провел закон о национализации нефтяных месторождений страны, указав на дверь иностранным компаниям. Более всего это ударило по британским и американским воротилам бизнеса.

Time оценил дерзость Мосаддыка, выбрав его «Человеком 1951 года». В это же время западные спецслужбы приступили к подготовке переворота в Иране. Весной 1953 года по линии ЦРУ на свержение Мосаддыка был выделен 1 миллион долларов. 19 августа того же года премьер-министр был свергнут, а захвативший власть генерал Фазлолла Захеди тут же вернул нефтяные промыслы под контроль компаний США и Великобритании.

Мосаддык три года провел в тюрьме, а затем до самой смерти содержался под домашним арестом.

Уильям Уэстморленд

В 1965 году Соединенные Штаты начали полномасштабное участие в войне во Вьетнаме. Командующий американскими войсками в Южном Вьетнаме генерал Уильям Уэстморленд был признан «Человеком 1965 года».

Уэстморленд был убежден в возможности силового решения конфликта и выступал за проведение масштабных наступательных операций: такую тактику назвали «найти и уничтожить».

Он также добивался проведения операций на территории Лаоса и Камбоджи, поскольку считал, что иным путем не удастся пресечь переброску через эти страны подкреплений из Северного Вьетнама. Оптимизм Уэстморленда к 1968 году уже не убеждал власти США. Его сняли с должности. Спустя четыре года он уволился из армии. Попытка начать политическую карьеру потерпела неудачу. На склоне лет он сосредоточился на работе в ветеранских организациях.

В 2005 году генерал умер в доме престарелых в Южной Каролине в возрасте 91 года.





Генерал Уильям Уэстморленд. Фото: www.globallookpress.com / Brain F. Alpert

Уильям Андерс, Фрэнк Борман и Джеймс Ловелл

Никому, кроме людей, увлеченных исследованиями космоса, эти имена сегодня ничего не скажут. В 1968 году Time присвоил звание «Человек года» членам экипажа космического корабля «Аполлон-8», первыми облетевшим вокруг Луны.

К этому выбору весьма достойных людей не было бы никаких вопросов, если бы не одно «но». Ни Юрий Гагарин, ни Валентина Терешкова, ни Алексей Леонов не были удостоены звания «Человек года». Допустим, американцам было неприятно признавать советский приоритет. Но как объяснить то, что «Человеком года» не стал Нил Армстронг, в 1969 году ставший первым человеком, ступившим на Луну? Вместо него Time «Людьми года» назвал американский средний класс. Внутриполитические разборки затмили одно из самых выдающихся достижений в истории человечества.





Джеймс Ловелл, Уильям Андерс и Фрэнк Борман. Фото: www.globallookpress.com / NASA

«Ты»

Впервые журнал Time впал в абстракцию в 1950 году, выбрав вместо конкретного человека собирательный образ: «Американский солдат». Связано это было с начавшейся в этот период Корейской войной.

И чем дальше, тем больше становилось таких прецедентов: «Венгерский борец за свободу», «Ученые США», «Персональный компьютер», «Находящаяся в опасности Земля». Особенно разбушевался журнал в XXI веке. За неполные два десятка лет собирательные образы получали звание «Человек года» 8 раз! Пиком этого явления, наверное, стал 2006 год, когда «Человеком года» стал «You», то есть «Ты».

«Да, ты. Ты контролируешь Век Информации. Добро пожаловать в твой мир», — гласила надпись на обложке. Журналисты таким образом решили оценить заслуги миллионов пользователей, создающих контент.

Критики, однако, посчитали, что Time просто решил уклониться от выбора персоналий, фактически уничтожив изначальный смысл звания «Человек года». Интересно, что в интернет-опросе издания в 2006 году с большим отрывом победил лидер Венесуэлы Уго Чавес. Однако в Time решили проигнорировать результаты данного голосования.