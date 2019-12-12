Источник материала: Новости Волковыска

С 1 января 2020 года для работников бюджетной сферы изменится формула начисления зарплат. Благодаря нововведению, механизм формирования зарплаты станет намного прозрачнее.

Указом Президента № 27 с января 2020 года вводится новая система оплаты труда работников бюджетной сферы. Соответствующий указ был подписан ещё в январе 2019 года.

В течении года все организации и предприятия должны были разобраться в нюансах новой системы. Главная цель изменений – прозрачность и простота премий и надбавок.

В Минтруда сообщили, что к переходу на новую систему давно всё готово. И подчеркнули – изменится не величина самой зарплаты, а именно структура дохода. То есть постоянная часть будет выше, чем переменная (премии и надбавки). А значит, у бюджетников будет больше гарантий.

По словам первого заместителя министерства труда и социальной защиты Андрея Лобовича, новую зарплату бюджетных работников будут составлять всего 3 элемента: оклад (рассчитываемый на основе базовой ставки и тарифной сетки), стимулирующие выплаты и компенсирующие выплаты.

Визуально расчетник станет проще и понятнее и будет содержать не более 6 пунктов. Основные суммы окажутся в окладе, но надбавок станет меньше.

Разработчики новой формулы начисления зарплаты уверяют, что плата за труд не станет меньше. Об этом моменте говорится в пункте 12 указа.

В бюджете страны на следующий год заложены средства, которые позволят обеспечить рост среднемесячной заработной платы бюджетников. Запланировано, что в следующем году зарплата бюджетников по отношению к ее размеру в этом году увеличится не менее чем на 10 %.