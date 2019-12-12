Белорусы установили рекорд по рублевым вкладам. За 11 месяцев депозиты выросли на миллиард рублей

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 14 месяцев подряд растут рублевые вклады. С начала этого года они увеличились больше чем на миллиард рублей и на начало декабря превысили отметку в 5 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за ноябрь.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Депозиты в рублях растут 14 месяцев подряд. На 1 декабря они составили 5 миллиардов 22 миллиона рублей. Эта сумма на 134,8 миллиона рублей больше, чем на начало ноября . С начала этого года рублевые вклады белорусов выросли на 1 миллиард 11,2 миллиона рублей.

За октябрь рублевые депозиты выросли на 132,8 миллиона рублей, за сентябрь - на 97,4 миллиона рублей, за август — на 126,8 миллиона рублей, за июль — на 81,9 миллиона рублей, за июнь — на 102,7 миллиона рублей, за май — на 62,5 миллиона рублей, за апрель — на 60,2 миллиона рублей, за март — на 55,8 миллиона рублей, за февраль — на 64,3 миллиона рублей, за январь — на 92 миллиона рублей, за декабрь — на 61,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 52,6 миллиона рублей, в октябре — на 15,3 миллиона рублей. В сентябре они упали на 12,4 миллиона рублей. До этого в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

Валютные депозиты физлиц на 1 декабря составили 6 миллиардов 194,3 миллиона долларов. Это на 15,8 миллиона долларов меньше, чем на начало ноября. С начала года валютные вклады увеличились на 96,4 миллиона долларов.

За октябрь валютные вклады выросли на 2,5 миллиона долларов. А до этого падали: за сентябрь - на 2,3 миллиона долларов, за август — на 9,2 миллиона долларов, за июль — на 27,7 миллиона долларов. Напомним, в июне валютные депозиты выросли на 89 миллионов долларов, в мае — на 158,4 млн долларов, а в апреле снизились на 7,1 млн долларов.

Напомним, большинство белорусов — 81,1% — считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут увеличиваться быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. Это следует из опроса Нацбанка по инфляционным ожиданиям населения за ноябрь. Год назад так полагали 79,3% опрошенных, а в августе нынешнего — 82,3%. Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги замедлится.

Нацбанк публикует опрос по инфляционным ожиданиям населения с ноября 2017 года. В ноябре 2019-го в нем участвовали 2 тысячи респондентов — мужчины и женщины старше 18 лет.

Из них 984 человека считают, что сейчас плохое время для крупных покупок для дома — мебели, холодильников, бытовой электроники, телевизоров. Год назад так полагали 957 человек.

Большинство опрошенных — 1133 человека — считают, что сейчас плохое время для покупок в кредит. Год назад так полагали 946 человек.

На вопрос, как в целом изменятся цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в следующие 12 месяцев, больше половины опрошенных — 1065 человек — ответили, что они будут расти так же интенсивно, как и ранее.