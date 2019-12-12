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Белорусы установили рекорд по рублевым вкладам. За 11 месяцев депозиты выросли на миллиард рублей
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 14 месяцев подряд растут рублевые вклады. С начала этого года они увеличились больше чем на миллиард рублей и на начало декабря превысили отметку в 5 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует
Депозиты в рублях растут 14 месяцев подряд. На 1 декабря они составили 5 миллиардов 22 миллиона рублей. Эта сумма на 134,8 миллиона рублей больше, чем на начало
За октябрь рублевые депозиты выросли на 132,8 миллиона рублей, за
Валютные депозиты физлиц на 1 декабря составили 6 миллиардов 194,3 миллиона долларов. Это на 15,8 миллиона долларов меньше, чем на начало ноября. С начала года валютные вклады увеличились на 96,4 миллиона долларов.
За октябрь валютные вклады выросли на 2,5 миллиона долларов. А до этого падали: за сентябрь - на 2,3 миллиона долларов, за август — на 9,2 миллиона долларов, за июль — на 27,7 миллиона долларов. Напомним, в июне валютные депозиты
Напомним, большинство белорусов — 81,1% — считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут увеличиваться быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. Это следует из
Нацбанк публикует опрос по инфляционным ожиданиям населения с ноября 2017 года. В ноябре 2019-го в нем участвовали 2 тысячи респондентов — мужчины и женщины старше 18 лет.
Из них 984 человека считают, что сейчас плохое время для крупных покупок для дома — мебели, холодильников, бытовой электроники, телевизоров. Год назад так полагали 957 человек.
Большинство опрошенных — 1133 человека — считают, что сейчас плохое время для покупок в кредит. Год назад так полагали 946 человек.
На вопрос, как в целом изменятся цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в следующие 12 месяцев, больше половины опрошенных — 1065 человек — ответили, что они будут расти так же интенсивно, как и ранее.
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В Беларуси 14 месяцев подряд растут рублевые вклады. С начала этого года они увеличились больше чем на миллиард рублей и на начало декабря превысили отметку в 5...
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