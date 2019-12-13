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Выбираем сладости к Новому году

13.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Выбираем сладости к Новому году

Для детей важным атрибутом новогодних праздников являются подарки со сладостями и конфетами, создающими атмосферу праздника и волшебства.

Конфеты хоть и приятное, но довольно опасное удовольствие для детей.

Выбирайте для детей полезные сладости. К ним можно отнести мармелад, пастилу, зефир, кондитерские изделия и сладости с пониженным содержанием сахара, без консервантов, искусственных ароматизаторов и красителей, с минимумом пищевых добавок, шоколад и шоколадные конфеты из натуральных какао-продуктов. Выбирайте конфеты из темного шоколада с фруктовой начинкой из вишни, кураги, изюма, чернослива, которые богаты антиоксидантами, пектинами, железом, калием, магнием. Конфеты с цельными орехами; грецкий орех, фундук, миндаль и другие орехи, они богаты белками, калием, фосфором и цинком и другими полезными веществами.

Карамель и леденцовые конфеты состоят из расплавленного сахара, в который добавляются всевозможные красители, ароматизаторы, пользы от таких конфет нет, а вреда предостаточно. Часто дети, да и взрослые, грызут карамельки, а это вредит зубной эмали.

Если предполагаете, что ребенок не сможет самостоятельно ограничить себя одной-двумя конфетами в день — припрячьте сладости и выдавайте их ему порционно.

Альтернативой сладостям могут быть фрукты, сухофрукты.

При покупке сладостей обязательно посмотрите на маркировку. Там должна быть отображена информация о производителе, сроке годности, составе. Если сладости в коробке, стоит обратить внимание на запах внутри — он должен быть приятным, шоколадным, без запаха порчи.

В. СЕДЮКЕВИЧ,

врач-гигиенист (заведующая санитарно-эпидемиологическим   отделом) ГУ Шарковщинский райЦГЭ».

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