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Вот это колесо обозрения хотели поставить на Немиге. Но сменилась городская власть
Источник материала: KYKY>
В самом центре Минска, рядом со Дворцом спорта, собирались установить большое колесо обозрения. Еще в прошлом году этой идеей
Как
Судя по проекту, Minsk Ring включал бы в себя 32 закрытые кондиционируемые кабинки-капсулы, в каждую из которых мог бы поместиться до 25 человек. Один оборот колеса длился бы коло получаса. Колесо должно было представлять собой силуэт аиста (так архитекторы собирались привнести в него символичность), а в основании колеса могли разместить развлекательное заведение или ресторан. В темное время суток объект бы светился.
Дело оставалось за малым – показать рендеры Александру Лукашенко. В конце ноября Шорца сместили с должности председателя Мингорисполкома, и на его место пришел Анатолий Сивак. Он отказался от идеи колеса обозрения у Дворца спорта. Сивак посчитал, что строить объект нужно только в парке и только за счет инвестора. К такому подходу можно относиться по-разному, однако, если судить по онлайн-голосованию TUT.by, большинство минчан поддержали появление Minsk Ring на Немиге. Так или иначе, на стол к Лукашенко проект не попал.
Иллюстрации: TUT.by.
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