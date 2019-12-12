Вот это колесо обозрения хотели поставить на Немиге. Но сменилась городская власть

Источник материала: KYKY

В самом центре Минска, рядом со Дворцом спорта, собирались установить большое колесо обозрения. Еще в прошлом году этой идеей загорелся Андрей Шорец, который на тот момент был мэром города. Шорец рассчитывал, что крупный объект станет точкой притяжения людей, как это есть в Лондоне, Гданьске и других европейских городах. Но колеса с Минском не случится. Причина – сменилась городская власть.

Как пишет TUT.by, визуальную концепцию разработала минская архитектурная компания. Предполагалось, что высота колеса обозрения будет 120 метров, что в два раза выше колеса обозрения в столичном парке Горького и всего на 15 метров ниже знаменитого «Лондонского глаза». Новому объекту на Немиге даже придумали название – Minsk Ring – «Минское колесо».

Судя по проекту, Minsk Ring включал бы в себя 32 закрытые кондиционируемые кабинки-капсулы, в каждую из которых мог бы поместиться до 25 человек. Один оборот колеса длился бы коло получаса. Колесо должно было представлять собой силуэт аиста (так архитекторы собирались привнести в него символичность), а в основании колеса могли разместить развлекательное заведение или ресторан. В темное время суток объект бы светился.

Дело оставалось за малым – показать рендеры Александру Лукашенко. В конце ноября Шорца сместили с должности председателя Мингорисполкома, и на его место пришел Анатолий Сивак. Он отказался от идеи колеса обозрения у Дворца спорта. Сивак посчитал, что строить объект нужно только в парке и только за счет инвестора. К такому подходу можно относиться по-разному, однако, если судить по онлайн-голосованию TUT.by, большинство минчан поддержали появление Minsk Ring на Немиге. Так или иначе, на стол к Лукашенко проект не попал.

Иллюстрации: TUT.by.