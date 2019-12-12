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Плодитесь и размножайтесь: Мининформ разрешил эротический телеканал

13.12.2019 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство информации выдало разрешение на распространение на территории Беларуси двух телеканалов: «BRIDGE TV DELUXE» и «Barely Legal».

Разрешение выдано сроком на три года. Их можно распространять без изменения формы и содержания.

«Barely Legal» — телеканал для аудитории 18+, созданный под эгидой бренда Hustler. 

Программы канала носят эротический характер. Он позиционируется в качестве канала мягкой эротики.
 
 
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Министерство информации выдало разрешение на распространение на территории Беларуси двух телеканалов: «BRIDGE TV DELUXE» и «Barely Legal».
 
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