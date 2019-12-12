Глава МВД Украины заявил о наличии данных об инициаторах убийства Шеремета

Источник материала: Ежедневник



фото: rbk.ua

Накануне стало известно о том, что правоохранители подозревают в убийстве Павла Шеремета пятерых националистов. Следствие предполагает, что журналист мог стать «сакральной жертвой» для дестабилизации обстановки в стране.

Павел Шеремет погиб в центре Киева в июле 2016 года – автомобиль, которым он управлял, был взорван.

Глава украинского МВД Арсен Аваков отметил, что у правоохранителей пока нет ответов на все вопросы по делу, однако подчеркнул, что следствие видит "людей, которые инициировали это преступление», пишет Униан . Министр подчеркнул убежденность в том, что правоохранительные органы не ошиблись. Об этом он заявил во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

Накануне МВД также огласило некоторые подробности расследования. На след исполнителей правоохранители вышли благодаря расследованию схожих преступлений, пишет Коммерсантъ . Так, в июле 2018 года было совершено покушение на криминального авторитета Михаила Чекурака в городе Косов (Ивано-Франковская область). Заложенное под его автомобиль взрывное устройство не сработало. Экспертиза показала, что оно идентично киевскому.

5 ноября уже этого года за это покушение были задержаны ветераны боевых действий на Востоке Украины Инна Грищенко, работавшая официанткой в пиццерии, и ее муж Владислав Грищенко. Взрывное устройство, как предполагает следствие, изготовил Владислав, служивший в войсках сапером, а закладывала его супруга.

В дальнейшем, отрабатывая супругов, одно время состоявших в «Правом секторе», силовики вышли и на других участников группы националистов. Ими оказались ветеран АТО и рок-музыкант Андрей Антоненко, написавший гимн сил спецопераций; известный волонтер, военный медик и детский врач-кардиолог Юлия Кузьменко, награжденная медалью «За гуманитарное участие в АТО» и премией «Евромайдан», а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь. По версии следствия, именно Юлия Кузьменко заминировала машину, в которой погиб Павел Шеремет.

Еще один участник покушения, некто Ваня Пистолет, покончил с собой после того, как его в качестве свидетеля вызвали на допрос. Его смерть только подтвердила подозрения следствия, которое получило запись разговора между супругами Грищенко.

Украинские правоохранители высказали предположение, что с помощью этого и других преступлений националисты пытались дестабилизировать обстановку в Украине. Заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль сообщил, что главная подозреваемая в убийстве журналиста Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками и другие варианты дестабилизации, в частности обстрел Киева из установок залпового огня «Град».