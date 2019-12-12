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Глава МВД Украины заявил о наличии данных об инициаторах убийства Шеремета
13.12.2019 11:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbk.ua
Накануне стало известно о том, что правоохранители подозревают в убийстве Павла Шеремета пятерых националистов. Следствие предполагает, что журналист мог стать «сакральной жертвой» для дестабилизации обстановки в стране.
Павел Шеремет погиб в центре Киева в июле 2016 года – автомобиль, которым он управлял, был взорван.
Глава украинского МВД Арсен Аваков отметил, что у правоохранителей пока нет ответов на все вопросы по делу, однако подчеркнул, что следствие видит "людей, которые инициировали это преступление», пишет
Накануне МВД также огласило некоторые подробности расследования. На след исполнителей правоохранители вышли благодаря расследованию схожих преступлений, пишет
5 ноября уже этого года за это покушение были задержаны ветераны боевых действий на Востоке Украины Инна Грищенко, работавшая официанткой в пиццерии, и ее муж Владислав Грищенко. Взрывное устройство, как предполагает следствие, изготовил Владислав, служивший в войсках сапером, а закладывала его супруга.
В дальнейшем, отрабатывая супругов, одно время состоявших в «Правом секторе», силовики вышли и на других участников группы националистов. Ими оказались ветеран АТО и рок-музыкант Андрей Антоненко, написавший гимн сил спецопераций; известный волонтер, военный медик и детский врач-кардиолог Юлия Кузьменко, награжденная медалью «За гуманитарное участие в АТО» и премией «Евромайдан», а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь. По версии следствия, именно Юлия Кузьменко заминировала машину, в которой погиб Павел Шеремет.
Еще один участник покушения, некто Ваня Пистолет, покончил с собой после того, как его в качестве свидетеля вызвали на допрос. Его смерть только подтвердила подозрения следствия, которое получило запись разговора между супругами Грищенко.
Украинские правоохранители высказали предположение, что с помощью этого и других преступлений националисты пытались дестабилизировать обстановку в Украине. Заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль сообщил, что главная подозреваемая в убийстве журналиста Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками и другие варианты дестабилизации, в частности обстрел Киева из установок залпового огня «Град».
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Накануне стало известно о том, что правоохранители подозревают в убийстве Павла Шеремета пятерых националистов. Следствие предполагает, что журналист мог стать...
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