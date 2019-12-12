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«Вот к таким переменам приводит любовь»: Анастасия Волочкова сменила имидж
Источник материала: Tut.by
43-летняя Анастасия Волочкова в преддверии Нового года решилась на смелое преображение. Балерина сменила прическу и примерила эффектный наряд,
Бывшая солистка Большого театра снова привлекла к себе внимание публики. Однако на этот раз звезда удивила не шпагатом и не откровенным бикини, а новым имиджем. В последнее время блондинка часто публиковала фото из салонов красоты и модных шоу-румов и вот наконец-то представила свой новый образ.
Анастасия стала длинноволосой блондинкой с короткой прямой челкой. Очевидно, что артистка не могла так быстро отрастить волосы. Судя по всему, она преобразилась с помощью парика. Балерина также примерила яркое синее платье-кимоно с поясом на талии.
«Вот к таким переменам приводит любовь. Как вам?» — написала королева шпагата в Instagram.
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На сей раз обошлось без шпагатов.
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