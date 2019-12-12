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«Вот к таким переменам приводит любовь»: Анастасия Волочкова сменила имидж

13.12.2019 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

43-летняя Анастасия Волочкова в преддверии Нового года решилась на смелое преображение. Балерина сменила прическу и примерила эффектный наряд, пишет cosmo.ru.


Фото: instagram.com/volochkova_art

Бывшая солистка Большого театра снова привлекла к себе внимание публики. Однако на этот раз звезда удивила не шпагатом и не откровенным бикини, а новым имиджем. В последнее время блондинка часто публиковала фото из салонов красоты и модных шоу-румов и вот наконец-то представила свой новый образ.

Анастасия стала длинноволосой блондинкой с короткой прямой челкой. Очевидно, что артистка не могла так быстро отрастить волосы. Судя по всему, она преобразилась с помощью парика. Балерина также примерила яркое синее платье-кимоно с поясом на талии.

«Вот к таким переменам приводит любовь. Как вам?» — написала королева шпагата в Instagram.

 
 
Ссылка на источник 27
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