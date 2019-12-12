«Прямые телефонные линии» 14 декабря 2019 года будут проведены в сельских исполнительных комитетах: С 9.00 до 12.00 вас выслушают:
Боровицкий с/с — ТИЩЕНКО Наталья Ивановна, управляющий делами – (8029) 338-78 -74;
Добоснянский с/с — КЛИМОВИЧ Галина Викторовна, управляющий делами – (8029) 298-57-85;
Любоничский с/с/ — МАСЛОВА Елена Владимировна, председатель – (8029) 146-83-82;
Мышковичский с/с — КАМИНСКАЯ Жанна Алексеевна, председатель – (8044) 735-40-63;
Павловичский с/с — СТАФЕЕВА Марина Валерьевна, председатель – (8029) 153-49-13;
Скриплицкий с/с — РИШКЕВИЧ Жанна Михайловна, председатель – (8029) 584-15-71;
Стайковский с/с — ФРЕЙБЕРГ Михаил Константинович, председатель – (8033) 374-77-52.