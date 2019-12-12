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Чтобы лучше видеть: выбираем «дворники» к зиме

13.12.2019 11:39 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Зима близко. По утрам со стекол автомобиля уже приходится отскребать наледь, а то и смахивать первый снег. А сколько всего «прекрасного» ожидает нас впереди! И мокрая снежная каша, и дожди (которых с нынешней погодой можно ждать хоть в январе), и слякоть и грязь из-под колес. Вы все еще уверены, что ваши «дворники» готовы выдержать еще один зимний сезон?

Зима — самое опасное и самое ответственное время для щеток стеклоочистителя. Опасное — потому что в очень уж сложных условиях им приходится работать. И ответственное — потому что зимняя дорожная обстановка и так не подарок, а если еще и обзор недостаточно хорош… Словом, не тот случай, когда стоит идти на риск, надеясь проездить еще сезон со старыми щетками.

Когда менять? Производители советуют покупать и устанавливать новые щетки стеклоочистителей раз в год. ГАИ напоминает, что на максимальной скорости «дворники» должны совершать не менее 35 двойных ходов в минуту по мокрому стеклу. Здравый смысл же настоятельно рекомендует менять щетки, как только качество их работы падает настолько, что это начинает мешать. Видите полосы и неочищенные участки — пора за новыми щетками, ведь дальше будет только хуже.

Какие выбрать? Для начала вспомним, из чего, собственно, придется выбирать. Щетки стеклоочистителя по конструкции делятся на три группы:

  • каркасные (классические щетки с системой коромысел, которые обеспечивают прилегание к стеклу упругой металлической пластины с закрепленной на ней очищающей резинкой);
  • бескаркасные (представляют собой тонкий пластиковый корпус, в котором спрятана изогнутая направляющая пластина с очищающей резинкой);
  • гибридные (имеют каркас из «коромысел», как и самая первая группа, но каркас этот скрыт под пластиковым кожухом).

Как видим, цель большинства улучшений конструкции щеток — максимально избавиться от металлических деталей или хотя бы защитить их от воздействия внешних факторов. Особенно актуально это зимой: металлический каркас на морозе заледеневает, теряет подвижность и перестает выполнять свою непосредственную функцию — обеспечивать плотное прилегание «дворника» к стеклу. Да и шарниры со временем просто расшатываются что ухудшает работу щеток. Поэтому эволюция «дворников» идет либо по пути избавления от всего лишнего, либо по пути защиты всего, что можно защитить. Правда, если говорить о зимних условиях, то сразу стоит оговориться: если бескаркасные дворники ведут себя хорошо и очень хорошо, то сочленения гибридных дворников, если они все-таки замерзли, отчистить от снега и льда даже сложнее, чем в случае с классическими «каркасниками».

В конструкции некоторых щеток (особенно бескаркасных) предусмотрен спойлер, который обеспечивает лучшее прилегание к стеклу на высоких скоростях, используя для этого силу встречного потока воздуха. Кроме того, такие «дворники» считаются менее шумными.

Существуют еще более «экзотические» разновидности вроде специальных зимних щеток (они затянуты в специальный кожух, чтобы у снега и льда не было шансов) и даже щеток с подогревом. Но суровые морозы белорусской зимой случаются настолько редко, что приобретать отдельные комплекты щеток на холодный сезон, пожалуй, не самый оправданный шаг. Тем более, что и стоимость у таких моделей более высокая по сравнению с обычными.

Кстати, о цене: стоимость щеток стеклоочистителей от разных производителей может различаться не только в разы, но и в десятки раз! Внимание стоит обращать в первую очередь на качество и свойства резины: дешевая дубеет на морозе, крошится и трескается, дорогая отличается хорошей эластичностью и устойчивостью к перепадам температур, а также воздействию химических реагентов в составе «незамерзайки». Например, в щетках Bosch Aerotwin используется двухкомпонентная резина (более жесткая и прочная на рабочей кромке и более мягкая на направляющей «шейке»).

О чем помнить? Напоследок мы предлагаем вам подборку советов, которые помогут продлить срок эксплуатации щеток стеклоочистителя:

  1. Чистота — залог здоровья: щетки периодически нужно снимать и промывать теплой водой с мылом. Это влияет как на качество очистки, так и на срок службы шарнирных соединений, если вы пользуетесь каркасными щетками.
  2. Шарнирные соединения в нужно периодически чистить от ржавчины и смазывать.
  3. Не пытайтесь соскрести лед, снег и иней со стекла, включая «дворники»! Рабочая кромка резинки поцарапается и быстро выйдет из строя.
  4. Не ставьте щетки значительно большей длины, чем это рекомендовано производителем. Больше длина — ниже сила прилегания щетки к стеклу.
  5. Периодически полируйте лобовое стекло вашего автомобиля. Если на нем есть выбоинки и царапины, даже новые щетки могут работать плохо. И, конечно же, стекло с трещиной нужно менять (не зря ведь этого требуют ПДД)!
 
 
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Зима близко. По утрам со стекол автомобиля уже приходится отскребать наледь, а то и смахивать первый снег. А сколько всего «прекрасного» ожидает нас впереди!
 
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