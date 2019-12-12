«Небольшое счастье будет там, и немногое потеряет государство». Президент - про уезжающих медиков

Источник материала: Tut.by

В Беларуси отсутствует серьезная проблема с оттоком врачебных кадров из страны, заявил сегодня Александр Лукашенко во время посещения Белорусского государственного медуниверситета. По его словам, в прошлом году из Беларуси уехали около 150 врачей, но некоторые вернулись обратно, сообщает пресс-служба президента. Напомним, вначале года власти заявляли, что обеспокоены оттоком медицинских кадров за границу.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным Минздрава, с начала этого года из Беларуси уехали для работы за рубежом около 200 врачей, приехали обратно — 20 человек. В 2018 году их было 158 и 40 соответственно.

Многие из тех, кто приехал, — это как раз те, кто попробовал работать за границей и вернулся назад, сообщает пресс-служба президента.

— Благо в том, что быстро остудили головы некоторых визитеров, которые хотят туда (за границу) поехать и много заработать. Сейчас — в Польшу, Литву, потому что единое экономическое пространство, Евросоюз… Из Польши и Литвы хлынули люди куда-то зарабатывать деньги, — сказал президент. — У них образовался огромный дефицит. И некоторые наши — 100 человек там — рванули туда. Ну и что? В Литве они что нового увидели? Психологический фактор (срабатывает. — Прим.), что люди там побывали и вернулись сюда и говорят нашим: «Ну, давайте, поезжайте, попробуйте». Это их остудило.

Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что хорошим стимулом для врачей и для закрепления кадров на местах станет повышение зарплаты: она по поручению президента должна увеличиться на 20% в 2020 году и в 2 раза в 2025 году. «Мы немножко народ разбаловали, — ответил на это Глава государства. — Надо упираться, как на Западе, там круглые сутки врач работает. Врач общей практики — он белого света не видит, и никто не отказывается».

— Уж слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров. Но вы-то не видите, что под этим большая политика. Куда едут в основном? В Польшу и Литву. И сейчас муссируется этот вопрос прежде всего в оппозиционных средствах массовой информации — они в Польше и Литве все сидят. Почему? Чтобы вас привлечь туда. Шенген, единое пространство — из Литвы и Польши врачи рванули в Германию, Францию, Великобританию заработать денег. И там сегодня беда. Вот они и будоражат наше общество, чтобы подтолкнуть вас к выезду, — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в прошлом году из Беларуси уехали около 150 врачей. «Но я министру говорю: не переживай. Важно то, что, побывав там и приезжая сюда в отпуск, они быстро вас на место поставят и расскажут, как там надо работать», — обратил внимание Глава государства.

«Я вас не агитирую не выезжать — съездите. Небольшое счастье будет у вас там, и немногое потеряет государство», — заметил президент.

При этом Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что среди белорусских медиков, которые покидают страну, есть высококлассные специалисты. «Вот это более опасно. Но, учитывая, что, получив опыт там, вы вернетесь домой (а таких очень много), это благо. Они там научились новым технологиям, которых нет у нас, и вернулись», — добавил он.