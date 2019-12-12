Дело Шеремета: полиция ночью пришла с обысками в еще одну семью волонтеров

Обыск закончился около 5 утра.





В комментариях к посту Евгения Акастелова Владимир Вербицкий пишет, что в помещение волонтеров "нагнали где-то около 20 черных масок с оружием", из квартиры никого не выпускали.





По информации ТСН, в их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.





Утром в соцсетях начали публиковать фото с обыска.

Евгений во время Революции достоинства был заместителем командира Первой сотни, Наталья до сих пор занимается ранеными бойцами в госпиталях.





В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, которые были задержаны 12 декабря.