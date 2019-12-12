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Госавтоинспекция усилила надзор за дорожным движением в утренние и вечерние часы пик
13.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Согласно статистике только за первые десять дней декабря в области с участием пешеходов зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых два человека погибли, десять получили травмы различной степени тяжести. Каждое ДТП, где пострадали люди – это трагедия как для них самих, так и для всех, кто их знает и любит.
Ежедневно правоохранители и волонтеры «БРСМ» будут внимательно следить за тем, как водители пропускают пешеходов на пешеходных переходах, а последние переходят проезжую часть в соответствии с Правилами дорожного движения. Волонтеры будут также помогать детям, пожилым гражданам и людям с маленькими детьми и колясками безопасно переходить пешеходные переходы.
Уважаемые участники дорожного движения, не забывайте о неукоснительном соблюдении ПДД и взаимовежливости на дорогах. Помните о безопасности.
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