ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госавтоинспекция усилила надзор за дорожным движением в утренние и вечерние часы пик

13.12.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Госавтоинспекция усилила надзор за дорожным движением в утренние и вечерние часы пик
Сотрудники ГАИ усилили контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами и водителями вблизи нерегулируемых пешеходных переходов (особенно аварийно-опасных), а также учреждений образования области. Об этом сообщила специалист ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома Анна Мацкевич.

Согласно статистике только за первые десять дней декабря в области с участием пешеходов зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых два человека погибли, десять получили травмы различной степени тяжести. Каждое ДТП, где пострадали люди – это трагедия как для них самих, так и для всех, кто их знает и любит.

В связи с этим ежедневно до 20 декабря с 07.00 до 08.30 и с 17.00 до 19.00 в областном центре и районных городах сотрудниками милиции общественной безопасности при взаимодействии с членами добровольных дружин, а также волонтерами БРСМ, которые будут обозначены жилетами повышенной видимости, будут проводится различные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения.

Ежедневно правоохранители и волонтеры «БРСМ» будут внимательно следить за тем, как водители пропускают пешеходов на пешеходных переходах, а последние переходят проезжую часть в соответствии с Правилами дорожного движения. Волонтеры будут также помогать детям, пожилым гражданам и людям с маленькими детьми и колясками безопасно переходить пешеходные переходы.

Уважаемые участники дорожного движения, не забывайте о неукоснительном соблюдении ПДД и взаимовежливости на дорогах. Помните о безопасности.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Сотрудники ГАИ усилили контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами и водителями вблизи нерегулируемых пешеходных переходов (особенно...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске у продавца буфета на ж/д вокзале из сумочки украли 1000 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика