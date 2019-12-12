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Лужа крови на льду! Из-за жуткой травмы голкипера хоккейный матч был отменен

13.12.2019 11:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матч OHL отменили на 21-й минуте из-за жуткой травмы голкипера

Матч OHL между «Ниагара Айс Догс» и «Лондон Найтс» был завершен в самом начале второго периода.

Голкиперу «Ниагары» Такеру Тинану сильно порезали коньком ногу, после чего ему прямо на льду в течение 10 минут оказывали помощь. 

После паузы арбитры решили не продолжать матч. Выяснилось, что вратарь получил тяжелую травму, поскольку конёк задел артерию на ноге.
 
 
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Матч OHL отменили на 21-й минуте из-за жуткой травмы голкипера
 
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