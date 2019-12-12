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Купить домру за 1 800 долларов, отказаться от семечек и носить круглогодично шарфик: как стать профессиональным музыкантом?

13.12.2019 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рассказываем в программе «Большой город» историю, которая началась случайно. В обычную школу пришел преподаватель из музыкальной. Он показал детям инструменты, заинтересованных приглашал на обучение.

Купить домру за 1 800 долларов, отказаться от семечек и носить круглогодично шарфик: как стать профессиональным музыкантом?

Алексею тогда было 8 лет. Так и завязался его роман с домрой. Теперь в музыкальных объятиях они проводят до 7 часов ежедневно. 

Купить домру за 1 800 долларов, отказаться от семечек и носить круглогодично шарфик: как стать профессиональным музыкантом?

Алексей Овчинников, победитель Московского смотра-конкурса среди ССУЗов:
Это мой личный инструмент. Это домра мастера Шустова, уже покойного. Он был один из 3 лучших домровых мастеров, наравне с Емельяновым и Хромовым. Домры этих мастеров считаются самыми популярными, яркими и концертными. Эту домру я приобрел в конце второго курса, где-то полтора года назад. 1 800 долларов. Это несравнимая поддержка и со стороны родителей. Они понимают, что это наш будущий хлеб, наша будущая жизнь. И музыкант без хорошего инструмента – это как танцор без балета.

Купить домру за 1 800 долларов, отказаться от семечек и носить круглогодично шарфик: как стать профессиональным музыкантом?

Домра — инструмент народный. Но Алексей не ограничивает свой репертуар. Играет и современную музыку и произведения композиторов разных эпох, от барокко до романтизма.

Алексей Овчинников:
Ближе всего к сердцу – есть сейчас современный композитор Александр Цыганков. Он сейчас является народным артистом России, преподавателем академии им. Гнесиных. Он является и домристом, и композитором. Например, мое любимое произведение написано именно этим композитором.

Позади у Алексея участие и победы на многочисленных республиканских и международных конкурсах. А впереди – большие планы и надежды на успешную сольную карьеру. Когда на сцене только он и домра, а в зале – зритель, который понимает.

Купить домру за 1 800 долларов, отказаться от семечек и носить круглогодично шарфик: как стать профессиональным музыкантом?

Валерия Горбачёнок, победитель Международного конкурса «ОRPHEUS»:
Меня родители в возрасте 6 лет впервые привели к преподавателю пения. Тогда это был эстрадный вокал, но потом судьба сложилась так, что я связала свою жизнь именно с оперным пением. Я свой голос очень люблю и его оберегаю всячески. От чего я отказалась — это от семечек. Я в детстве очень любила, но когда узнала, что это не очень хорошо влияет на голос, отказалась от семечек, от газированных напитков и от холодных напитков. Шарфик обязательно и зимой, и летом, и осенью, и весной. Круглогодично шарфик.

Купить домру за 1 800 долларов, отказаться от семечек и носить круглогодично шарфик: как стать профессиональным музыкантом?

Валерия учится на 1 курсе по специальности «Пение академическое». Это единственная специальность, на которую поступают после 11 класса и где изучают итальянский язык — родной язык оперы. Но в свободное время юная дива занимается еще английским и немецким.

Валерия Горбачёнок:
Я считаю, что для оперного вокалиста очень важно знать иностранные языки и свободно общаться со всеми людьми мира. Я считаю, что голос — это отражение вашей личности. То есть то, что вы думаете, что вы читаете, то, с кем вы разговариваете, с кем общаетесь – это все выражает ваш голос.

Купить домру за 1 800 долларов, отказаться от семечек и носить круглогодично шарфик: как стать профессиональным музыкантом?

У учащихся музыкального колледжа нет расписания в привычном смысле этого слова, нет пар и групп. Все занятия индивидуальны. Они проходят в небольших учебных классах. Их много, но все равно на всех не хватает. Потому что музыка для молодых людей – не обязанность, а призвание.

Ученик Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:
Мы сюда приходим к 8 часам утра. Выходим к 8 часам вечера. То есть мы здесь живем. Кровати не хватает!

Купить домру за 1 800 долларов, отказаться от семечек и носить круглогодично шарфик: как стать профессиональным музыкантом?

В колледже царит своя, особая атмосфера. Рождается она из сплетения нот, улыбок, талантов и просто теплых отношений между людьми.

Купить домру за 1 800 долларов, отказаться от семечек и носить круглогодично шарфик: как стать профессиональным музыкантом?

Ольга Маркевич, заместитель директора Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:
Это уникальный коллектив энтузиастов. Это люди, которые с таким вдохновением делают свою работу. Они приходят уже в хорошем настроении, уже полные идей и творческих задумок. Потом вот это общение с молодежью: общение «один на один», то есть индивидуальное занятие, когда ты можешь рассмотреть в своем ученике потенциал, его какие-то особенности, его склонности к тем или иным проявлениям своей музыкальности, своей одаренности. Мы это все стараемся развивать. Нам это все очень интересно.

Купить домру за 1 800 долларов, отказаться от семечек и носить круглогодично шарфик: как стать профессиональным музыкантом?

Каков дальнейший путь выпускников? Многие переходят на следующую ступень образования, кто-то уже пробует себя в роли преподавателя. А иные становятся артистами, чьи имена будут вписаны в славную историю колледжа.
Люди в материале: Алексей Овчинников, Валерия Горбачёнок, Ольга Маркевич
 
 
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Рассказываем в программе «Большой город» историю, которая началась случайно. В обычную школу пришел преподаватель из музыкальной. Он показал детям инструменты,...
 
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