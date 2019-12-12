Беларусь рассмотрит Вьетнам в качестве стратегического партнера в Юго-Восточной Азии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь рассматривает Вьетнам в качестве стратегического партнера в Юго-Восточной Азии, сообщила председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. Она приняла свою вьетнамскую коллегу, передает «МИР 24».

«За текущий год товарооборот подрос, но есть значительные резервы. Взаимодополняемость наших экономик позволяет нам не конкурировать, а наращивать поставки своей продукции обеими сторонами. Полагаю, необходимо продолжить работу по развитию промышленной кооперации и, как перспектива, по выходу совместно произведенной продукции на рынки других стран», – заявила глава верхней палаты парламента. Кочанова добавила, что двустороннее сотрудничество позволит нарастить экономическое присутствие Беларуси в азиатском регионе.

«Мы продолжим развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, а также будем искать возможности для осуществления соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕврАзЭС. Мы будем создавать благоприятные законодательные основы для развития сотрудничества на уровне правительства, министерств и ведомств», – отметила председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.