Белорусы смогут оценить качество электронных госуслуг

Источник материала: Ежедневник



фото: naviny.by

Сегодня посредством портала электронных услуг portal.gov.by оказывается около полумиллиона электронных услуг ежемесячно.

Теперь граждане могут оценить их качество на едином портале электронных услуг portal.gov.by, сообщает Минсвязи.

Граждане и юрлица могут выразить удовлетворённость/неудовлетворённость качеством предоставления информации, являющейся результатом оказания электронной услуги, сразу же после получения такой информации на ЕПЭУ.

Дополнительно можно просмотреть информацию о количестве граждан, оценивших качество оказания услуг, а также средние оценки по услугам, удовлетворённость граждан, динамику изменения оценок в разрезе электронных услуг, государственных органов — поставщиков информации — и категорий услуг.



В настоящее время посредством портала оказывается 106 видов электронных услуг, 36 видов административных процедур, обеспечен доступ к 27 государственным информационным ресурсам.