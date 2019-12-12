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Белорусы смогут оценить качество электронных госуслуг

13.12.2019 13:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусы смогут оценить качество электронных госуслуг

фото: naviny.by

Сегодня посредством портала электронных услуг portal.gov.by оказывается около полумиллиона электронных услуг ежемесячно.

Теперь граждане могут оценить их качество на едином портале электронных услуг portal.gov.by, сообщает Минсвязи.

Граждане и юрлица могут выразить удовлетворённость/неудовлетворённость качеством предоставления информации, являющейся результатом оказания электронной услуги, сразу же после получения такой информации на ЕПЭУ.

Дополнительно можно просмотреть информацию о количестве граждан, оценивших качество оказания услуг, а также средние оценки по услугам, удовлетворённость граждан, динамику изменения оценок в разрезе электронных услуг, государственных органов — поставщиков информации — и категорий услуг.

В настоящее время посредством портала оказывается 106 видов электронных услуг, 36 видов административных процедур, обеспечен доступ к 27 государственным информационным ресурсам.

 
 
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Сегодня посредством портала электронных услуг portal.gov.by оказывается около полумиллиона электронных услуг ежемесячно.
 
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