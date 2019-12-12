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Белорусы смогут оценить качество электронных госуслуг
13.12.2019 13:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: naviny.by
Сегодня посредством портала электронных услуг portal.gov.by оказывается около полумиллиона электронных услуг ежемесячно.
Теперь граждане могут оценить их качество на едином портале электронных услуг portal.gov.by, сообщает Минсвязи.
Граждане и юрлица могут выразить удовлетворённость/неудовлетворённость качеством предоставления информации, являющейся результатом оказания электронной услуги, сразу же после получения такой информации на ЕПЭУ.
Дополнительно можно просмотреть информацию о количестве граждан, оценивших качество оказания услуг, а также средние оценки по услугам, удовлетворённость граждан, динамику изменения оценок в разрезе электронных услуг, государственных органов — поставщиков информации — и категорий услуг.
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Сегодня посредством портала электронных услуг portal.gov.by оказывается около полумиллиона электронных услуг ежемесячно.
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