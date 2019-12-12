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Лидер года: в Минске наградили лучших предпринимателей

13.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучших предпринимателей наградили в Минске. Премию «Лидер года» в Беларуси вручают уже в четвертый раз. Но впервые конкурс приобрел статус международного. 

Среди лауреатов и промышленные гиганты, и представители малого бизнеса. Те, кто добился особых результатов в сфере производства продуктов и услуг, в области внедрения инноваций, в расширении экспорта. 

«Среди участников есть компании из ближнего и дальнего зарубежья. Представлено четыре страны. В этом году у нас появилась новая номинация «Лидер года. Персона», где отмечается вклад руководителей предприятий, владельцев бизнеса, общественных деятелей, деятелей культуры в социально-экономическое развитие общества», – сказала организатор международной бизнес-премии Наталья Артеага Эрнандес.
 
«Наш банк, и я непосредственно, поддерживаем малый и средний бизнес в Республике Беларусь. Можно даже сказать, выращиваем предпринимателей из маленьких в средний и крупный бизнес. И, естественно, это вдвойне приятно, когда лично твой вклад приводит к тому, что ты участвуешь в экономике и развитии страны», – отметил председатель правления коммерческого банка, лауреат премии Виталий Доронкевич.
  
Все лауреаты конкурса теперь смогут использовать на своих товарах специальный логотип премии как знак особого отличия. 



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Теги: Минск
 
 
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Премию «Лидер года» в Беларуси вручают уже в четвертый раз. Но впервые конкурс приобрел статус международного.
 
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