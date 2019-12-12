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Лидер года: в Минске наградили лучших предпринимателей
13.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лучших предпринимателей наградили в Минске. Премию «Лидер года» в Беларуси вручают уже в четвертый раз. Но впервые конкурс приобрел статус международного.
Среди лауреатов и промышленные гиганты, и представители малого бизнеса. Те, кто добился особых результатов в сфере производства продуктов и услуг, в области внедрения инноваций, в расширении экспорта.
«Среди участников есть компании из ближнего и дальнего зарубежья. Представлено четыре страны. В этом году у нас появилась новая номинация «Лидер года. Персона», где отмечается вклад руководителей предприятий, владельцев бизнеса, общественных деятелей, деятелей культуры в социально-экономическое развитие общества», – сказала организатор международной бизнес-премии Наталья Артеага Эрнандес.
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Премию «Лидер года» в Беларуси вручают уже в четвертый раз. Но впервые конкурс приобрел статус международного.
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