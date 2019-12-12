Лидер года: в Минске наградили лучших предпринимателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучших предпринимателей наградили в Минске. Премию «Лидер года» в Беларуси вручают уже в четвертый раз. Но впервые конкурс приобрел статус международного.

Среди лауреатов и промышленные гиганты, и представители малого бизнеса. Те, кто добился особых результатов в сфере производства продуктов и услуг, в области внедрения инноваций, в расширении экспорта.

«Среди участников есть компании из ближнего и дальнего зарубежья. Представлено четыре страны. В этом году у нас появилась новая номинация «Лидер года. Персона», где отмечается вклад руководителей предприятий, владельцев бизнеса, общественных деятелей, деятелей культуры в социально-экономическое развитие общества», – сказала организатор международной бизнес-премии Наталья Артеага Эрнандес.



«Наш банк, и я непосредственно, поддерживаем малый и средний бизнес в Республике Беларусь. Можно даже сказать, выращиваем предпринимателей из маленьких в средний и крупный бизнес. И, естественно, это вдвойне приятно, когда лично твой вклад приводит к тому, что ты участвуешь в экономике и развитии страны», – отметил председатель правления коммерческого банка, лауреат премии Виталий Доронкевич.



Все лауреаты конкурса теперь смогут использовать на своих товарах специальный логотип премии как знак особого отличия.