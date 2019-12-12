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Цирк, андеграунд и замужние красотки. Куда сходить в Гомеле в выходные
Источник материала: Tut.by
В такую погоду, как обещают в этот уик-энд синоптики, лучше всего забраться под теплый плед с чаем и не высовываться. Но, если честно, и другие идеи есть. Посмотрите, куда в эти выходные можно сходить развлечься.
LEIBONK
LEIBONK — это электрический проект андеграундного барда и интеллектуала Сергея Башлыкевича, в котором сочетаются как одинокие истории седой старины, так и переживания и радости наших дней. Программа будет состоять из двух частей: первое отделение — серьезное минорно-акустическое, второе — мажорно-электрическое.
Новогодняя программа в цирке
В эти выходные в Гомельском цирке пройдет премьера волшебной программы «Новогодние чудеса в тридевятом царстве». Зрителей ждет незабываемое путешествие в страну магии, удивительных цирковых трюков, невероятной дрессуры и прекрасного настроения.
«Миссис Гомельская область — 2019»
В субботу в Гомеле выберут самую красивую жену и маму. 12 участниц из разных уголков Гомельщины поборются за титул «Миссис Гомельская область», корону и право стать примером для женщин региона.
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В такую погоду, как обещает в этот уик-энд синоптики, лучше всего забраться под теплый плед с чаем и не высовываться. Но, если честно, то есть идеи и получше....
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