Цирк, андеграунд и замужние красотки. Куда сходить в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В такую погоду, как обещают в этот уик-энд синоптики, лучше всего забраться под теплый плед с чаем и не высовываться. Но, если честно, и другие идеи есть. Посмотрите, куда в эти выходные можно сходить развлечься.

LEIBONK





Где: бар «Квартирник», Билецкий спуск, 1 Когда: 13 декабря в 21.00 Сколько: 7 рублей

LEIBONK — это электрический проект андеграундного барда и интеллектуала Сергея Башлыкевича, в котором сочетаются как одинокие истории седой старины, так и переживания и радости наших дней. Программа будет состоять из двух частей: первое отделение — серьезное минорно-акустическое, второе — мажорно-электрическое.

Новогодняя программа в цирке



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Где: Гомельский цирк Когда: с 14 декабря Сколько: от 8 до 40 рублей

В эти выходные в Гомельском цирке пройдет премьера волшебной программы «Новогодние чудеса в тридевятом царстве». Зрителей ждет незабываемое путешествие в страну магии, удивительных цирковых трюков, невероятной дрессуры и прекрасного настроения.

«Миссис Гомельская область — 2019»



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Где: ОКЦ, ул. Ланге, 17 Когда: 14 декабря в 18.00 Склько: 10 рублей

В субботу в Гомеле выберут самую красивую жену и маму. 12 участниц из разных уголков Гомельщины поборются за титул «Миссис Гомельская область», корону и право стать примером для женщин региона.