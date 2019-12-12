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Цирк, андеграунд и замужние красотки. Куда сходить в Гомеле в выходные

13.12.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В такую погоду, как обещают в этот уик-энд синоптики, лучше всего забраться под теплый плед с чаем и не высовываться. Но, если честно, и другие идеи есть. Посмотрите, куда в эти выходные можно сходить развлечься.

LEIBONK


Где: бар «Квартирник», Билецкий спуск, 1

Когда: 13 декабря в 21.00

Сколько: 7 рублей

LEIBONK — это электрический проект андеграундного барда и интеллектуала Сергея Башлыкевича, в котором сочетаются как одинокие истории седой старины, так и переживания и радости наших дней. Программа будет состоять из двух частей: первое отделение — серьезное минорно-акустическое, второе — мажорно-электрическое.

Новогодняя программа в цирке


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Где: Гомельский цирк

Когда: с 14 декабря

Сколько: от 8 до 40 рублей

В эти выходные в Гомельском цирке пройдет премьера волшебной программы «Новогодние чудеса в тридевятом царстве». Зрителей ждет незабываемое путешествие в страну магии, удивительных цирковых трюков, невероятной дрессуры и прекрасного настроения.

«Миссис Гомельская область — 2019»


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Где: ОКЦ, ул. Ланге, 17

Когда: 14 декабря в 18.00

Склько: 10 рублей

В субботу в Гомеле выберут самую красивую жену и маму. 12 участниц из разных уголков Гомельщины поборются за титул «Миссис Гомельская область», корону и право стать примером для женщин региона.

 
Теги: Гомель
 
 
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В такую погоду, как обещает в этот уик-энд синоптики, лучше всего забраться под теплый плед с чаем и не высовываться. Но, если честно, то есть идеи и получше....
 
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