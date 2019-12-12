Избавляемся от соли на обуви

Источник материала: Tut.by



Зима — прекрасное время года. Хвалить его можно до тех пор, пока не пройдешься впервые по подтаявшему снегу на улице либо обледенелому тротуару. Затем дома можно обнаружить неприятный сюрприз в виде белых разводов на ботинках или сапогах. Все эти неприятности возникают из-за обработки дорожных покрытий. Кроме фракционных материалов и химических реагентов, тротуары посыпают песчано-солевыми смесями. Магазины обуви каталога TAM.BY предлагают модели разной стоимости и качества, но любая пара может пострадать. Как избавиться от соли на обуви, чтобы она не успела впитаться и нанести вред вашим ботинкам?

Содержание:

Уход за парой из кожи





От пятен соли лучше избавляться сразу, как только они проявились. Естественно, полностью «вытравить» крайне сложно, но отчистить до незаметного состояния можно.

Кожаную обувь после улицы прежде всего хорошо вымойте теплой водой. Особое внимание необходимо уделить швам, так как в них скапливается больше всего солевых отложений. Чтобы отчистить изделия из кожи, используют щетку, которая проникает в шов.

Затем сапоги либо ботинки вытирают насухо и ставят сушиться. Следует запомнить: сушить нужно не на радиаторы, электрообогреватели или конвектор, а при обычной комнатной температуре.

Посмотрев на высохшие любимые сапожки, вы все равно расстроитесь: пятна могут проступать даже сквозь чистую поверхность. Прекратите корить себя за небрежное или неумелое мытье. Не стоит падать духом, а лучше приготовить спасательный раствор. В одну часть воды добавить три части уксуса, смочить мягкую тряпочку и обработать проблемные места.

Еще одним средством в борьбе с разводами является касторовое масло. Иногда достаточно один раз протереть и загрязнения исчезают бесследно. Если случай запущенный, понадобится несколько раз повторить процедуру до полного исчезновения разводов.

Производители заботятся о своих изделиях, поэтому выпускают различные чистящие средства. Избавиться от соли на обуви помогают специальные пенки, упакованные в аэрозольные баллончики. Емкость встряхивают, содержимое наносят на салфетку или губку и втирают в поверхность пары. Необходимо дать веществу впитаться. Через несколько минут снимают остатки пены, а обувь оставляют на просушку.

Чистка нубука и замши





Далеко не каждый пользователь знает, как избавиться от соли на обуви, полностью или частично изготовленной из замши либо нубука. Удаляют следы мокрой щеткой. Если случай сложный — моют в теплой воде. Тщательно обрабатывают швы. Затем сушат при комнатной температуре.

На мягких любимых замшевых сапогах белые разводы появляются неизбежно. Не расстраивайтесь. Вскипятите воду, снимите крышку, и в течение нескольких минут держите обувку над паром. Потом протрите поверхность мягкой тканью, расчешите щеткой для ворса.

Еще один рецепт для избавления от соли — смоченный в нашатырном спирте ватный диск. Им тщательно натирают загрязненные зоны. Затем вытирают салфеткой, и только потом поднимают ворс ластиком или резиновой щеточкой.

Практичным станет решение использовать обувную косметику. Средства наносят на очищаемую поверхность, ждут несколько секунд и остатки снимают мягкой тканью. После просушиванию поднимают и расчесывают ворсинки.

Как защитить обувь?





Неприятное событие в виде мутных солевых разводов на любимой обуви после зимней улицы легко предотвратить. Сегодня существуют различные средства, применив которые можно избежать глубокого проникновения в ваши сапожки или ботинки всевозможных реагентов и смесей.

Для этого используют специальные спреи, крема, жидкости. Составами обрабатывают обувь накануне вечером перед выходом на улицу. Тогда проблема, как избавиться от соли на обуви, не возникает. Главное — правильно подобрать вариант и соблюдать условия применения.