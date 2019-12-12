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Где откроются ёлочные базары
13.12.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
В преддверии Нового года в городе Пинске проведение праздничных ярмарок для реализации живых елей запланировано с 20 по 31 декабря 2019 г. на следующих площадках города:
ул. Солнечная, 1 (рынок «Солнечный» ОАО «Пинское РСУ»);
ул. Брестская, 124 (рынок «Западный» ЧУПТП «Ососков и Ко»);
пр. Жолтовского, 13 (магазин «Санта-47» ООО «Санта Ритейл»);
ул. Брестская (перекресток улицы Брестской с переулком Брестский);
ул. Первомайская, 173 (магазин «Универсам «Пинск» ОАО «Универсам «Пинск»);
ул. Звездная, 1 (рынок ОАО «Пинское РСУ»);
ул. Ленинградская, 15 (рынок «Центральный» Пинское районное потребительское общество);
ул. Первомайская, 140 (ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества»).
По информации Брестского облисполкома
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В преддверии Нового года в городе Пинске проведение праздничных ярмарок для реализации живых елей запланировано с 20 по 31 декабря 2019 г. на следующих площадках...
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