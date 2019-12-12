В Столине мужчина украл на автовокзале ящик для пожертвований

Источник материала: Аргументы и факты

Кассир рассказала правоохранителям: она обнаружила пропажу ящика для пожертвований, который стоял на подоконнике. Люди, находившиеся в зале ожидания, указали ей на выбегающего из здания человека.

Женщина бросилась вдогонку, но вор скрылся.

По горячим следам милиционеры задержали мужчину около вещевого рынка. Он успел переложить монеты в карманы, а ящик спрятал в пакет. Речь шла о сумме в размере более чем 100 рублей.