ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столине мужчина украл на автовокзале ящик для пожертвований

13.12.2019 13:02 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Столине мужчина украл на автовокзале ящик для пожертвований
УВД Брестского облисполкома

Кассир рассказала правоохранителям: она обнаружила пропажу ящика для пожертвований, который стоял на подоконнике. Люди, находившиеся в зале ожидания, указали ей на выбегающего из здания человека.

Женщина бросилась вдогонку, но вор скрылся.

По горячим следам милиционеры задержали мужчину около вещевого рынка. Он успел переложить монеты в карманы, а ящик спрятал в пакет. Речь шла о сумме в размере более чем 100 рублей.

Нарушителем оказался житель Столинского района 1976 года рождения. Ранее он попадался на аналогичных хищениях, сообщили в УВД Брестского облисполкома. 

В Столине мужчина украл на автовокзале ящик для пожертвований
В Минске задержали иностранца за серию краж в ТЦ
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный украл деньги на строительство храма.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я, вообще-то, с глухой деревни». Суконко рассказал о семье, холостяцком быте и где встречает Новый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика