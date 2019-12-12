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85-летней бабушке Кардашьян на Рождество подарят ботокс

13.12.2019 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мать сестер Кардашьян телезвезда Крис Дженнер заявила, что подарит своей 85-летней маме Мэри Джо Кэмпбелл подарочный сертификат на процедуру ботокса на Рождество. Об этом пишет lenta.ru.

64-летняя знаменитость приняла участие в съемках рекламы компании Botox Cosmetic.

— А кто не любит ботокс? Для меня это потрясающий опыт. Если подходить к делу ответственно, под присмотром врача, — он сработает. Я пользуюсь им уже очень давно, — призналась 64-летняя Дженнер журналистам после съемок.


Кадр из рекламы Botox Cosmetic

Женщина добавила, что надеется быть такой же здоровой и активной, как ее мать, когда достигнет такого же возраста. «Она — само веселье. Я обязательно подарю ей сертификат на ботокс», — заключила мать сестер Кардашьян.

Поклонники раскритиковали выбор ботокса в качестве подарка для матери. «Отдала бы лучше деньги бездомным, голодающим, тем, кто в нужде. Ботокс? Серьезно?», «Если бы мне кто-то подарил ботокс, я была бы очень оскорблена! Хотя в мире Крис это вполне нормально», — высказались они в соцсетях.

В июне участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян продемонстрировала в Instagram эффект от нового косметического средства своего бренда на бабушке. На опубликованном в сети ролике видно, как Кардашьян наносит тональный крем на руку своей бабушки по материнской линии, чтобы закрасить ее выступающие вены. Поклонники не одобрили выбор модели.

 
 
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Поклонники раскритиковали такой выбор.
 
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