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Лукашенко: Клановости в медицине быть не должно

13.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости клановости в медицине. Об этом глава республики сообщил во время посещения Белорусского государственного медицинского университета, передает пресс-служба президента. 

«Клановости в медицине, пока я президент, не будет», – сказал Лукашенко.  Белорусский лидер заметил, что его по разным каналам информируют, что в сфере медицины есть засилье и появилась некая семейственность. 

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«Мама, папа врачи, ребенок врач. Это хорошо. Но плохо то, когда несколько семей – получается клан. И туда очень трудно проникнуть другим. Я уже несколько лет очень успешно разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно», – подчеркнул он. 

В своем выступлении Лукашенко также назвал ключевую задачу медицины Беларуси. «Перед отечественной медициной стоит важнейшая задача – увеличить продолжительность и повысить качество жизни наших граждан. Таков один из основополагающих приоритетов национальной политики государства», – заявил президент.  

Напомним, в октябре Лукашенко поручил разобраться с очередями на проведение операций для онкобольных.



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Теги: Новости
 
 
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Президент Беларуси заметил, что его по разным каналам информируют, что в сфере медицины есть засилье и появилась некая семейственность.
 
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