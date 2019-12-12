Лукашенко: Клановости в медицине быть не должно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости клановости в медицине. Об этом глава республики сообщил во время посещения Белорусского государственного медицинского университета, передает пресс-служба президента.

«Клановости в медицине, пока я президент, не будет», – сказал Лукашенко. Белорусский лидер заметил, что его по разным каналам информируют, что в сфере медицины есть засилье и появилась некая семейственность.

«Мама, папа врачи, ребенок врач. Это хорошо. Но плохо то, когда несколько семей – получается клан. И туда очень трудно проникнуть другим. Я уже несколько лет очень успешно разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно», – подчеркнул он.

В своем выступлении Лукашенко также назвал ключевую задачу медицины Беларуси. «Перед отечественной медициной стоит важнейшая задача – увеличить продолжительность и повысить качество жизни наших граждан. Таков один из основополагающих приоритетов национальной политики государства», – заявил президент.