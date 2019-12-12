Россия просит Беларусь не привозить к ним продукты из норвежской рыбы

Источник материала: Аргументы и факты

Россельхознадзор направил в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь письмо о том, что в рыбной продукции, изготовленной из норвежского сырья и отправленной в Россию, неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ. Информация об этом появилась на сайте российского ведомства.

Там пояснили, что Россельхознадзор в конце октября 2019 года сообщил ветеринарной службе Норвегии (Mattelsynet) о целесообразности проведения инспекции норвежских предприятий по производству продукции аквакультуры (лосось, форель). Однако норвежское ведомство, сославшись на плотный график, сообщило, что не сможет принять делегацию из России.

По данным Россельхознадзора, с 1 января по 15 ноября 2019 года в Республику Беларусь было ввезено более 10,2 тыс. тонн аквакультурной продукции из Норвегии. На весь указанный объем для исследований, согласно информации белорусской госветслужбы, было отобрано всего 17 проб. При этом, из 10,2 тыс. тонн рыбной продукции, полученной Республикой Беларусь из Норвегии, 93% (9,5 тыс. тонн) было в последующем отправлено в Россию.

«Принимая во внимание отсутствие согласия на проведение инспекции со стороны Mattelsynet, а также недостаточный объем мониторинговых исследований норвежского рыбного сырья, проводимых госветслужбой Беларуси, Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой обеспечить недопущение поставок в Россию рыбной продукции, выработанной из норвежского сырья», – резюмировала российская сторона.