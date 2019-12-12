Мобильное приложение МВД может появиться в апреле 2020 года

Источник материала: Вороновская газета





Приложение станет незаменимым помощником в затруднительных ситуациях.

Разработку мобильного приложения МВД планируется завершить к апрелю 2020 года. Об этом в интервью газете «На страже» рассказал заместитель начальника департамента финансов и тыла МВД по информационным технологиям и связи Сергей Бурбуть, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о новом сайте МВД, который был запущен в марте текущего года, Сергей Бурбуть отметил, что при его разработке не остались без внимания современные тенденции оформления сайтов, использования актуальных онлайн-сервисов. «Следующий этап — разработка мобильного приложения. Оно будет включать в себя ряд полезных для граждан функций. Планируем завершить его подготовку уже в апреле», — рассказал он.

По словам замначальника департамента, специалисты ведомства разработали программное обеспечение, которое позволяет направлять зарегистрированным на сайте пользователям электронные сообщения (письма в личный кабинет или на электронную почту, СМС-сообщения на указанный при регистрации номер мобильного телефона). «После внедрения мобильного приложения ПО доработают, чтобы появилась возможность направлять сообщения и непосредственно через него», — добавил Сергей Бурбуть.

МВД разрабатывает мобильное приложение и собирает предложения для формирования его функционала. Приложение позволит не только оперативно получать необходимую гражданам информацию о различных аспектах деятельности органов внутренних дел, но и станет незаменимым помощником в затруднительных ситуациях. Для того чтобы оно получилось максимально полезным, ведомство приглашает всех желающих принять участие в формировании его функционала. Предложения можно направлять на электронную почту uios@mvd.gov.by . На этот же адрес можно сообщать о выявленных ошибках и неточностях на сайте МВД, присылать рекомендации по улучшению работы ресурса в целом. Данный ящик электронной почты не предназначен для приема обращений граждан и юрлиц, их можно отправить в разделе «Электронные обращения» на сайте.

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