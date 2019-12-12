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Ганчаренко легко отделался: президента ЦСКА отстранили от футбола на 3 месяца, штраф - 1 млн

13.12.2019 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.

ЦСКА 7 декабря в гостях сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После финального свистка главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко подошел к главному арбитру встречи Казарцеву и обратился к нему с использованием ненормативной лексики, указав на спорные моменты матча, а клуб опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео нарезкой этих эпизодов. 

Гинер, в свою очередь, также раскритиковал работу Казарцева и всего-то заявил, что Егоров должен покинуть пост главы департамента судейства и инспектирования РФС. Правда, при этом он назвал его "конченым негодяем".

"Комитет рассмотрел данный вопрос. Это интервью Гинера в СМИ вызвало широкий резонанс в стране. Мне звонили многие руководители региональных клубов. 

Решение: первое - запретить Гинеру осуществление любой деятельности на три месяца и условно на один год. Второе - оштрафовать Гинера на один миллион рублей", - сказал председатель комитета по этике Семен Андреев журналистам.

"Если за время условного срока будут еще подобные нарушение, комитет продлит наказание. Гинер может обжаловать решение в течение трех дней", - добавил Андреев.


Напомним, Ганчаренко за свои слова был дисквалифицирован на три матча (один - условно) РПЛ и оштрафован на 100 тысяч рублей.
 
 
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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал...
 
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