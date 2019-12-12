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Путин одобрил соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС

13.12.2019 15:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Путин одобрил соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС

фото: 123ru.net

Документ может быть подписан на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение о подписании Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает ТАСС.

Работа над Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС велась несколько лет. Оно предусматривает разработку международного договора, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения между государствами - членами ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия, Беларусь и Россия).

После вступления документа в силу пенсии будет назначать и выплачивать государство-член, на территории которого этот стаж приобретен. Граждане могут обращаться либо в пенсионные органы государства проживания, либо государства трудоустройства.

 
 
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Документ может быть подписан на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
 
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