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Путин одобрил соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС
13.12.2019 15:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 123ru.net
Документ может быть подписан на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Президент России Владимир Путин одобрил предложение о подписании Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает ТАСС.
Работа над Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС велась несколько лет. Оно предусматривает разработку международного договора, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения между государствами - членами ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия, Беларусь и Россия).
После вступления документа в силу пенсии будет назначать и выплачивать государство-член, на территории которого этот стаж приобретен. Граждане могут обращаться либо в пенсионные органы государства проживания, либо государства трудоустройства.
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Документ может быть подписан на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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