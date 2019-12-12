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Доротея Вирер выиграла спринт в Хохфильцене, лучшая из белорусок - 30-ая

13.12.2019 15:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Итальянка Доротея Вирер выиграла спринтерскую гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене. Лучшая из белорусок Анна Сола финишировала 30-й.

Кубок мира. 2-й этап

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Д.Вирер (Италия) 21.26,5 (1-0)
2. И.Тандреволд (Норвегия) +5,9 (0-0)
3. С.Миронова (Россия) +18,3 (0-1)
4. П.Фиалкова (Словакия) +22,1 (0-0)
5. Х.Эберг (Швеция) +24,3 (0-1)
6. Л.Харватова (Чехия) +29,3 (1-0)
7. М.Рэйселанд (Норвегия) +32,4 (1-1)
8. Т.Экхофф (Норвегия) +33,7 (1-1)
9. Вал.Семеренко (Украина) +34,7 (0-0)
10. А.Бескон (Франция) +38,2 (0-0)
...30. А.СОЛА +1.12,7 (1-0)
…33. И.КРИВКО +1.17,4 (0-2)
34. Д.АЛИМБЕКОВА +1.21,1 (0-0)
…61. Е.КРУЧИНКИНА +2.12,5 (0-3)

Всего стартовали 104 участницы.
 
 
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Итальянка Доротея Вирер выиграла спринтерскую гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене. Лучшая из белорусок Анна Сола финишировала 30-й.
 
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