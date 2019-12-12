Источник материала: Myfin

Как Cirque du Soleil. В Минске покажут масштабное аэрошоу в трубе

Всё шоу пройдет в аэротрубе высотой с пятиэтажный дом. Спортсмены будут взлетать на 16 метров, совершать резкие кувырки и показывать сложные фигуры. Что-то схожее совершают артисты известного цирка Cirque du Soleil, но только у скайдайверов в трубе не будет тросов и страховок – только поток воздуха.



Посмотреть на аэрошоу сможет каждый желающий. Специально для этого на третьем этаже будет действовать смотровая площадка для зрителей. В ТРЦ Palazzo отмечают, что с этой точки открывается лучший вид на трубу.



Ради аэрошоу в Минск приедут известные спортсмены. Среди них – 12-летняя Варвара Маркина, которая, несмотря на возраст, недавно стала чемпионом России. Компанию ей составит титулованный «аэротрубный» спортсмен Матвей Силаев. Также выступит команда «Чёрные стрижи» – Алексей Чижов и Ярослав Дерунов. Покажет класс и опытнейший парашютист Алексей Фомин, который летает в аэротрубах более 10 лет.

«Предстоящее шоу будет максимально зрелищным. Мы постараемся показать, какие фигуры и трюки можно выполнять в аэротрубе и насколько это зрелищно. Такая практика станет для нас традиционной. Можно будет как летать самому, так и смотреть на выступление профессионалов со смотровой площадки», – считают в ТРЦ Palazzo.

Перед и после аэрошоу полетать смогут и зрители. Испытать новые ощущения смогут взрослые и дети в возрасте от 3 лет, специальная подготовка не требуется. Перед взлётом надо будет надеть комбинезон, шлем и очки, а также пройти 15-минутный инструктаж. Парить предстоит под присмотром инструктора, а 2 минуты в трубе сравнимы с 4 прыжками с парашютом.

Аэротруба в ТРЦ Palazzo – одна из крупнейших в мире. Она позволяет сымитировать состояние свободного падения. Парить над землёй позволяют 4 мощных двигателя. Они создают воздушный поток скоростью свыше 250 км/ч. Это позволяет взлетать, опускаться, свободно менять положение и совершать акробатические кульбиты. В Европе объект такого масштаба действует только в Париже.

Уникальное для страны аэрошоу покажут в ТРЦ Palazzo 14 декабря в 15, 17 и 19 часов. Каждое выступление займет около получаса. Как и в театре, будут антракты для подготовки спортсменов к следующим действам. Но заскучать не придется: развлекательная программа с ведущим, активациями для детей, розыгрышами подарков и сертификатов на бесплатные полеты продлится в режиме нон-стоп до 19.30.