"Каласы пад сярпом тваім" - самая популярная книга года

Министерство информации совместно с Национальной книжной палатой и Национальной библиотекой Беларуси сегодня дали старт проекту "Книги Беларуси. Год 2019". Мероприятие прошло в выставочном зале Национальной библиотеки.





Сотни издателей государственной и частной форм собственности, общественных и религиозных объединений, индивидуальные предприниматели приглашены на уникальную выставку, которая представила книги, изданные в Беларуси в 2019 году.





Символическим открытием выставки стало представление белорусского автора (его книги), который по результатам анализа информации книготоргующих организаций, Национальной книжной палаты является наиболее популярным у современного читателя.









"Мы взяли аналитику из OZ.by, "Белкниги", "Союзпечати", товаропроводящих сетей о том, сколько книг было куплено, какого автора, какая книга была наиболее востребована в 2019 году, - сказал заместитель министра информации Игорь Бузовский. - В итоге победила книга Владимира Короткевича "Каласы пад сярпом тваім", переизданная издательством "Попурри". Что очень символично в преддверии 90-летия классика, которое мы будем отмечать в следующем году".







