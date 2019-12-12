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Налоговая: сроки установки СКНО продлены

13.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району сообщает, что постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29.11.2019 N 819/16 внесены изменения в Постановление N 924/16.

Так, постановлением на 11 месяцев увеличена продолжительность отсрочки, в течение которой индивидуальные предприниматели могут использовать кассовые аппараты без средства контроля налоговых органов (СКНО) при условии своевременного заключения договора на установку СКНО. Даты, до которых требуется заключить такой договор, для индивидуальных предпринимателей не изменились:

- до 1 сентября 2019 года – осуществляющих деятельность в городах областного подчинения и г. Минске;

- до 1 октября 2019 года - осуществляющих деятельность в городах районного подчинения;

- до 1 ноября 2019 года - осуществляющих деятельность на всей территории Республики Беларусь.

Таким образом, при условии заключения договоров в вышеназванные сроки, индивидуальные предприниматели могут использовать кассовые аппараты без СКНО при осуществлении деятельности:

- в городах областного подчинения и г. Минске – до 01.10.2020;

- в городах районного подчинения – до 01.11.2020;

- на всей территории Республики Беларусь – до 01.12.2020.

В случае использования кассового оборудования без СКНО после истечения установленных сроков предусмотрена административная ответственность.


 
Теги: Минск
 
 
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району сообщает, что постановлением Совета Министров Республики...
 
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