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Эту минскую квартиру дизайнеры сделали клиенту «как для себя». И вот что получилось

13.12.2019 16:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Интерьер этой большой квартиры дизайнеры разрабатывали для заказчика «как для себя». Хозяин живет на три страны, что и хотели отразить в студии Interra. В итоге интерьер трехкомнатной квартиры выдержан в стиле американской классики с ее стремлением к комфорту и сдержанности в деталях, но разбавлен южными элементами. Об этом пишет CityDog.by.


— С заказчиком мы познакомились давно, еще во время работы над его первой квартирой, — рассказывает менеджер проектов студии Марьяна Шенделева.

— К моменту разработки проекта для второй он уже полностью доверял нашим дизайнерам, поэтому каких-то глобальных пожеланий относительно интерьера у него не было. Он просто сказал: «Сделайте как себе».

Такой кредит доверия для дизайнера, с одной стороны, хорош. Но с другой, полет фантазии принимает такой масштаб, что сложно выбрать.


Планировка

Особенность этой квартиры заключается в том, что все поперечные стены расходятся радиально от центра здания, а все продольные — по дуге. При такой конфигурации получалось много неиспользуемых зон, поэтому автор проекта придумал создать свою внутреннюю структуру и сделать планировку более рациональной.

В процессе перепланировки по центру квартиры была проведена условная ось, благодаря которой удалось сформировать отдельные комнаты с прямыми углами.


В результате в помещении появились большая гостиная, объединенная с зонами кухни и столовой, просторная спальня с отдельной гардеробной и кабинет.


Гостиная, объединенная с кухней и столовой

— Заказчик живет на три страны (Беларусь, Кипр и Америка), поэтому и интерьер мы старались сделать соответствующий. Основная часть выдержана в стиле американской классики, что подразумевает комфортную брендовую мебель и сдержанность в плане декора. А нетипичная для нашей страны укладка плитки на полу — особенность южных стран.


На кухне вся бытовая техника — холодильник, духовой шкаф, посудомойка, кофемашина — сделана встроенной. Благодаря этому кухонные шкафчики представляют собой цельную конструкцию и гармонично вписываются в объединенное с зонами столовой и гостиной пространство.


— Эту кухню мы заказывали на немецкой фабрике и от нее же, кстати, получили отдельную премию за дизайн, — добавляет Марьяна.


— У нашего заказчика прекрасное чувство юмора, поэтому в гостиной и спальне и появились такие забавные плакаты. Их мы взяли из интернета и немного доработали. Например, у персонажа в спальне появился белорусский орнамент на груди, а у Микки Мауса в гостиной — инициалы хозяина на плече.


Гостевой санузел


Один из двух санузлов в квартире был сделан гостевым. В нем разместили душевую кабину и обустроили небольшую постирочную со стиральной и сушильной машинами.


Спальня


В спальне — ничего лишнего: большая двуспальная кровать, прикроватные тумбочки и зеркала. На полу — белорусский паркет, на стенах — шпонированные панели из натурального дерева.


— Заказчик очень любит музыку и просто помешан на хорошем звуке, — добавляет Марьяна, — поэтому аудиосистемы есть в каждой комнате. В том числе и в санузле.

Санузел для хозяев

Санузел получился просторным и очень уютным. Одна из стен за ванной декорирована натуральным камнем. На полу — термоясень, обработанный специальной пропиткой, защищающей его от влаги.


Плитка во всей квартире использована итальянская, сантехника — швейцарская.

Кабинет


Кабинет с большими панорамными окнами выдержан в спокойных светлых тонах. Вся мебель для этой комнаты — диван, кресло, письменный стол и стул, журнальный столик — заказывалась из Италии.


Светильники во всем интерьере — итальянские и бельгийские.

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Теги: Минск
 
 
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Интерьер трехкомнатной квартиры выдержан в стиле американской классики с ее стремлением к комфорту и сдержанности в деталях, но разбавлен южными элементами.
 
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