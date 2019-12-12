Эту минскую квартиру дизайнеры сделали клиенту «как для себя». И вот что получилось

Источник материала: Tut.by

Интерьер этой большой квартиры дизайнеры разрабатывали для заказчика «как для себя». Хозяин живет на три страны, что и хотели отразить в студии Interra. В итоге интерьер трехкомнатной квартиры выдержан в стиле американской классики с ее стремлением к комфорту и сдержанности в деталях, но разбавлен южными элементами. Об этом пишет CityDog.by .





— С заказчиком мы познакомились давно, еще во время работы над его первой квартирой, — рассказывает менеджер проектов студии Марьяна Шенделева.

— К моменту разработки проекта для второй он уже полностью доверял нашим дизайнерам, поэтому каких-то глобальных пожеланий относительно интерьера у него не было. Он просто сказал: «Сделайте как себе».

Такой кредит доверия для дизайнера, с одной стороны, хорош. Но с другой, полет фантазии принимает такой масштаб, что сложно выбрать.





Планировка

Особенность этой квартиры заключается в том, что все поперечные стены расходятся радиально от центра здания, а все продольные — по дуге. При такой конфигурации получалось много неиспользуемых зон, поэтому автор проекта придумал создать свою внутреннюю структуру и сделать планировку более рациональной.

В процессе перепланировки по центру квартиры была проведена условная ось, благодаря которой удалось сформировать отдельные комнаты с прямыми углами.





В результате в помещении появились большая гостиная, объединенная с зонами кухни и столовой, просторная спальня с отдельной гардеробной и кабинет.





Гостиная, объединенная с кухней и столовой

— Заказчик живет на три страны (Беларусь, Кипр и Америка), поэтому и интерьер мы старались сделать соответствующий. Основная часть выдержана в стиле американской классики, что подразумевает комфортную брендовую мебель и сдержанность в плане декора. А нетипичная для нашей страны укладка плитки на полу — особенность южных стран.





На кухне вся бытовая техника — холодильник, духовой шкаф, посудомойка, кофемашина — сделана встроенной. Благодаря этому кухонные шкафчики представляют собой цельную конструкцию и гармонично вписываются в объединенное с зонами столовой и гостиной пространство.





— Эту кухню мы заказывали на немецкой фабрике и от нее же, кстати, получили отдельную премию за дизайн, — добавляет Марьяна.





— У нашего заказчика прекрасное чувство юмора, поэтому в гостиной и спальне и появились такие забавные плакаты. Их мы взяли из интернета и немного доработали. Например, у персонажа в спальне появился белорусский орнамент на груди, а у Микки Мауса в гостиной — инициалы хозяина на плече.





Гостевой санузел





Один из двух санузлов в квартире был сделан гостевым. В нем разместили душевую кабину и обустроили небольшую постирочную со стиральной и сушильной машинами.





Спальня





В спальне — ничего лишнего: большая двуспальная кровать, прикроватные тумбочки и зеркала. На полу — белорусский паркет, на стенах — шпонированные панели из натурального дерева.





— Заказчик очень любит музыку и просто помешан на хорошем звуке, — добавляет Марьяна, — поэтому аудиосистемы есть в каждой комнате. В том числе и в санузле.

Санузел для хозяев

Санузел получился просторным и очень уютным. Одна из стен за ванной декорирована натуральным камнем. На полу — термоясень, обработанный специальной пропиткой, защищающей его от влаги.





Плитка во всей квартире использована итальянская, сантехника — швейцарская.

Кабинет





Кабинет с большими панорамными окнами выдержан в спокойных светлых тонах. Вся мебель для этой комнаты — диван, кресло, письменный стол и стул, журнальный столик — заказывалась из Италии.





Светильники во всем интерьере — итальянские и бельгийские.

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