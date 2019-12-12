|
Эту минскую квартиру дизайнеры сделали клиенту «как для себя». И вот что получилось
Источник материала: Tut.by
Интерьер этой большой квартиры дизайнеры разрабатывали для заказчика «как для себя». Хозяин живет на три страны, что и хотели отразить в студии Interra. В итоге интерьер трехкомнатной квартиры выдержан в стиле американской классики с ее стремлением к комфорту и сдержанности в деталях, но разбавлен южными элементами. Об этом пишет
— С заказчиком мы познакомились давно, еще во время работы над его первой квартирой, — рассказывает менеджер проектов студии Марьяна Шенделева.
— К моменту разработки проекта для второй он уже полностью доверял нашим дизайнерам, поэтому каких-то глобальных пожеланий относительно интерьера у него не было. Он просто сказал: «Сделайте как себе».
Такой кредит доверия для дизайнера, с одной стороны, хорош. Но с другой, полет фантазии принимает такой масштаб, что сложно выбрать.
Планировка
Особенность этой квартиры заключается в том, что все поперечные стены расходятся радиально от центра здания, а все продольные — по дуге. При такой конфигурации получалось много неиспользуемых зон, поэтому автор проекта придумал создать свою внутреннюю структуру и сделать планировку более рациональной.
В процессе перепланировки по центру квартиры была проведена условная ось, благодаря которой удалось сформировать отдельные комнаты с прямыми углами.
В результате в помещении появились большая гостиная, объединенная с зонами кухни и столовой, просторная спальня с отдельной гардеробной и кабинет.
Гостиная, объединенная с кухней и столовой
— Заказчик живет на три страны (Беларусь, Кипр и Америка), поэтому и интерьер мы старались сделать соответствующий. Основная часть выдержана в стиле американской классики, что подразумевает комфортную брендовую мебель и сдержанность в плане декора. А нетипичная для нашей страны укладка плитки на полу — особенность южных стран.
На кухне вся бытовая техника — холодильник, духовой шкаф, посудомойка, кофемашина — сделана встроенной. Благодаря этому кухонные шкафчики представляют собой цельную конструкцию и гармонично вписываются в объединенное с зонами столовой и гостиной пространство.
— Эту кухню мы заказывали на немецкой фабрике и от нее же, кстати, получили отдельную премию за дизайн, — добавляет Марьяна.
— У нашего заказчика прекрасное чувство юмора, поэтому в гостиной и спальне и появились такие забавные плакаты. Их мы взяли из интернета и немного доработали. Например, у персонажа в спальне появился белорусский орнамент на груди, а у Микки Мауса в гостиной — инициалы хозяина на плече.
Гостевой санузел
Один из двух санузлов в квартире был сделан гостевым. В нем разместили душевую кабину и обустроили небольшую постирочную со стиральной и сушильной машинами.
Спальня
В спальне — ничего лишнего: большая двуспальная кровать, прикроватные тумбочки и зеркала. На полу — белорусский паркет, на стенах — шпонированные панели из натурального дерева.
— Заказчик очень любит музыку и просто помешан на хорошем звуке, — добавляет Марьяна, — поэтому аудиосистемы есть в каждой комнате. В том числе и в санузле.
Санузел для хозяев
Санузел получился просторным и очень уютным. Одна из стен за ванной декорирована натуральным камнем. На полу — термоясень, обработанный специальной пропиткой, защищающей его от влаги.
Плитка во всей квартире использована итальянская, сантехника — швейцарская.
Кабинет
Кабинет с большими панорамными окнами выдержан в спокойных светлых тонах. Вся мебель для этой комнаты — диван, кресло, письменный стол и стул, журнальный столик — заказывалась из Италии.
Светильники во всем интерьере — итальянские и бельгийские.
Еще от CityDog.by:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интерьер трехкомнатной квартиры выдержан в стиле американской классики с ее стремлением к комфорту и сдержанности в деталях, но разбавлен южными элементами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)