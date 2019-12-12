Источник материала: Новости Дзержинска

Виноград с древнейших времен занимает в культуре земледелия одно из ведущих мест. Именно этой культуре было посвящено очередное заседание клуба “Сад мечты”, которое состоялось 11 декабря в отделе обслуживания и информации Дзержинской центральной районной библиотеки.

Выращивание винограда на приусадебном участке – интересное и благородное дело. При умелом уходе это удивительное растение наградит вкусным и обильным урожаем.

Как посадить лозу, правильно обрезать и сформировать кусты, ухаживать за виноградником, защищать его от болезней и вредителей, ускорить созревание и улучшить качество урожая? На эти и многие другие вопросы ответил садовод-практик Владимир Крылович.

Каждый участник клуба получил в подарок факт-буклет “Виноградное ассорти”, разработанный сотрудниками библиотеки.













