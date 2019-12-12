Названа самая популярная книга 2019 года в Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

Самой популярной книгой стало произведение Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім», переизданное издательством «Попурри».

Информация была озвучена в выставочном зале Национальной библиотеки Беларуси в рамках книжного проекта «Книги Беларуси. Год 2019».

– Наиболее популярных авторов и книги очень сложно выбирать, – прокомментировал замминистра информации Игорь БУЗОВСКИЙ. – Мы взяли аналитику из OZ.by, «Белкниги», «Союзпечати» и товаропроводящих сетей о том, сколько книг было куплено, какого автора, какая книга была наиболее востребована в 2019 году.