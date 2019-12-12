Александр Лукашенко назвал важнейшую задачу белорусской медицины

Источник материала: Полесская правда



Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный медицинский университет. Во время посещения вуза главе государства доложили об основных направлениях в области кадровой политики и медицинского образования, состоянии, проблемах и перспективах развития университета, его роли в подготовке медицинских кадров.

Основное время было уделено общению со студентами и преподавателями. Мероприятие транслировалось в аудитории и вузы страны, осуществляющие подготовку медицинских кадров. Это в частности медицинские университеты в Витебске, Гомеле и Гродно.

Лукашенко назвал важнейшую задачу белорусской медицины

Перед белорусской медициной стоит важнейшая задача — увеличить продолжительность и повысить качество жизни граждан. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов.

«Перед отечественной медициной стоит важнейшая задача — увеличить продолжительность и повысить качество жизни наших граждан. Таков один из основополагающих приоритетов национальной политики государства», — заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в последние годы белорусское здравоохранение достигло значительных успехов в разработке перспективных методов профилактики, диагностики и лечения. Осваиваются передовые технологии, создаются новые лекарственные препараты. «За всеми этими достижениями стоят конкретные люди. Наиболее ценный и значимый ресурс всей системы — медицинские кадры», — обратил внимание глава государства.

Президент убежден, что подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов — первая из важнейших задач отечественного здравоохранения.

«Чтобы выучить, вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс и большая профессорско-преподавательская работа. Да и в дальнейшем в медицине каждый специалист учится овладевать новыми навыками всю жизнь. Поэтому крайне важно обеспечить консультирование и поддержку молодежи не только при выборе специальности, но и во время становления в профессии», — считает Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что многие школьники идут в вуз за компанию с друзьями либо по совету родителей, но при этом белорусские медицинские университеты выбирают наиболее сильные абитуриенты. «Проходные баллы здесь ежегодно одни из самых высоких в стране. Конкуренция огромная. Так что можно с уверенностью сказать: поступают сюда лучшие. Это правильно. Случайных людей среди медиков быть не должно. Как бы ни было трудно в учебе, работе, это — призвание», — подчеркнул Президент.

Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и работников социальной сферы

Президент отметил, что анализ ситуации в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, показал озабоченность людей жилищным вопросом. «Главное — это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет проблема с оттоком кадров», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В качестве позитивного примера глава государства привел построенные для врачей дома в Боровлянах, где недавно побывал и сам Президент. «Мы вроде нащупали тот путь, по которому можно идти. Это чудесные дома, особенно для молодых людей с высшим образованием, там можно жить и до 40 лет», — сказал он.

«Железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и построить такие дома, — потребовал он. — Это для нас почти ничего не стоит».

Глава государства убежден, что решение жилищного вопроса позволит удерживать кадры на местах.

Вместе с тем Президент констатировал отсутствие серьезной проблемы с оттоком врачебных кадров из страны. По данным Минздрава, с начала этого года из Беларуси уехали для работы за рубежом около 200 врачей, приехали обратно — 20 человек. В 2018 году их было 158 и 40 соответственно.

Многие из тех, кто приехал, — это как раз те, кто попробовал работать за границей и вернулся назад. «Благо в том, что быстро остудили головы некоторых визитеров, которые хотят туда (за границу) поехать и много заработать. Сейчас — в Польшу, Литву, потому что единое экономическое пространство, Евросоюз… Из Польши и Литвы хлынули люди куда-то зарабатывать деньги. У них образовался огромный дефицит. И некоторые наши — 100 человек там — рванули туда. Ну и что? В Литве они что нового увидели? Психологический фактор (срабатывает. — Прим. БЕЛТА), что люди там побывали и вернулись сюда и говорят нашим: «Ну, давайте, поезжайте, попробуйте». Это их остудило».

Как доложил Президенту министр здравоохранения Владимир Караник, хорошим стимулом для врачей и для закрепления кадров на местах станет повышение зарплаты: она по поручению главы государства должна увеличиться на 20% в 2020 году и в 2 раза в 2025 году. «Мы немножко народ разбаловали, — ответил на это глава государства. — Надо упираться, как на Западе, там круглые сутки врач работает. Врач общей практики — он белого света не видит, и никто не отказывается».

Президенту было подробно доложено о системе медицинского образования, международной деятельности и экспорте образовательных услуг медвузов, их лечебной, учебной и научной деятельности.

В медицинских университетах страны обучаются более 15,2 тыс. белорусских студентов, из которых более 63% получают образование за счет бюджетных средств. По результатам распределения в 2019 году трудоустроены 100% выпускников бюджетной формы подготовки. При этом число тех, кто возмещает в бюджет средства, затраченные на обучение, из года в год уменьшается: с 72 человек в 2016 году до 27 в 2018 году. Закрепленность кадров на первом рабочем месте превышает 83%.

Иностранных студентов в медуниверситетах — около 4,3 тыс. человек, или более 28% общей численности. Только в БГМУ за последние три года их прием увеличился почти в 6 раз и составил в среднем 400-450 человек. Экспорт образовательных услуг за последние 10 лет в вузе вырос с $1,5 млн в 2009 году до почти $10 млн в 2019-м.

Лукашенко ответил на вопрос о дефиците медиков в Беларуси и рассказал, как готовить специалистов

«Я неоднократно слышу вопрос о дефиците медицинских кадров в стране. В свое время, при их избытке, практически на треть были сокращены наборы в медицинские университеты. Соответственно уменьшились и выпуски. Сегодня набор в эти вузы увеличен на 200 бюджетных мест, достигнут максимальный процент поступления на условиях целевой подготовки», — сказал Александр Лукашенко.

Но и в дальнейшем, подчеркнул Президент, профильным министерствам необходимо обратить особое внимание на формирование количества мест для обучения по нужным специальностям и принимать решение с учетом потребности и перспективного плана развития каждого региона. «И не забывать про иностранцев, они хотят у нас учиться, — добавил он. — Их государства платят огромные деньги за учебу у нас».

По словам Александра Лукашенко, сложившаяся в Беларуси система медицинского образования — это сплав богатых традиций, научной основы и огромного практического опыта.

Индивидуальный подход к каждому студенту, высокий уровень преподавания, в том числе на иностранных языках, обеспечивают достойный международный рейтинг отечественных медицинских университетов. Сегодня в этих вузах обучаются свыше 20 тыс. студентов, из них более 4 тыс. — граждане из 71 страны мира. «Объем экспорта образовательных услуг системы Минздрава из года в год растет и сейчас составляет треть от всех образовательных услуг по стране, — обратил внимание Президент. — Однако мы не должны самоуспокаиваться и почивать на лаврах. Нужно развиваться».

Одной из основных проблем, о которой говорят и выпускники-медики, глава государства назвал высокий уровень теоретической подготовки и недостаточное владение практическими навыками будущей профессии.

«Я глубоко убежден: чтобы подготовить грамотного врача-специалиста, необходимо комбинировать классические преподавательские методики и передовые технологии обучения», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что за последние годы проведена модернизация системы медицинского образования. Создана система практико-ориентированного обучения. «Мы освоили новые образовательные и информационные технологии: электронный журнал, который позволяет преподавателю и родителям контролировать работу студента, современные имитаторы пациентов, компьютерные программы и тренажеры, с помощью которых можно отработать необходимые врачу навыки, — и все это без риска для жизни конкретного больного. Такие тренажеры-симуляторы помогают не только студентам, но и молодым практикующим специалистам быстрее повысить квалификацию», — сказал глава государства. Поэтому центры практического обучения должны и далее оснащаться передовым оборудованием, и в целом материальная база медицинских вузов должна быть хорошая и самая современная, добавил он.

«Я неоднократно говорил о необходимости интеграции образования, науки и практической деятельности. За рубежом данная проблема решена созданием университетских клиник. Их высокую эффективность подтверждает опыт многих западноевропейских государств», — отметил Александр Лукашенко.

Сейчас Министерство здравоохранения отрабатывает пилотный проект по созданию университетской клиники на базе Гродненской областной клинической больницы. «Мы рассчитываем, что создание нового формата кооперации медицинской практики и образования поможет обеспечить более активное участие практикующих врачей в образовательном процессе и эффективнее использовать потенциал преподавателей университета, — сказал Президент. — Здесь приличествуют преподаватели. Я понимаю, что они у нас светила, умницы, и даже я обращаюсь за предложениями с их стороны и советом. Но вы понимаете достоинства практикующего врача, который осматривает человека каждый день. А преподаватель, который постоянно тут перед вами корячится, он, может быть, несколько от этого отстранен. То есть преимущества и недостатки у практикующего врача, то же самое — у преподавателя. Объединив это, студент получит то, что надо».

Глава государства полагает, что первый опыт должен позволить отечественному медицинскому образованию не только расширить возможности учебного процесса, но и объединить материальные, кадровые и научные ресурсы. Это верный путь к повышению результативности и качества медпомощи жителям всей страны.

Лукашенко прокомментировал отток медиков и пояснил, почему СМИ муссируют этот вопрос

«Уж слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров. Но вы-то не видите, что под этим большая политика. Куда едут в основном? В Польшу и Литву. И сейчас муссируется этот вопрос прежде всего в оппозиционных средствах массовой информации — они в Польше и Литве все сидят. Почему? Чтобы вас привлечь туда. Шенген, единое пространство — из Литвы и Польши врачи рванули в Германию, Францию, Великобританию заработать денег. И там сегодня беда. Вот они и будоражат наше общество, чтобы подтолкнуть вас к выезду», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в прошлом году из Беларуси уехали около 150 врачей. «Но я министру говорю: не переживай. Важно то, что, побывав там и приезжая сюда в отпуск, они быстро вас на место поставят и расскажут, как там надо работать», — обратил внимание глава государства.

«Я вас не агитирую не выезжать — съездите. Небольшое счастье будет у вас там, и немногое потеряет государство», — заметил Президент.

В то же время Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что среди белорусских медиков, которые покидают страну, есть высококлассные специалисты. «Вот это более опасно. Но, учитывая, что, получив опыт там, вы вернетесь домой (а таких очень много), это благо. Они там научились новым технологиям, которых нет у нас, и вернулись», — добавил он.

Лукашенко высказался об обязательном распределении студентов-медиков

«Сегодня большое внимание уделяется вопросам обеспечения выпускников первым рабочим местом. Мы, в отличие от других стран СНГ, сохранили традиции обязательного распределения бюджетников. Налажена системная работа с выпускниками медицинских университетов, в которой участвуют представители органов местной власти и потенциальные наниматели. Не менее важны мониторинг закрепления и адаптации молодых специалистов на первом рабочем месте», — сказал Александр Лукашенко. По его словам, около 85% выпускников-медиков продолжают работать в своих учреждениях после отработки распределения.

Неслучайно медицинские университеты — лидеры по распределению выпускников, в том числе платной формы обучения, отметил Президент. Не редкость, когда даже иностранцы желают остаться и лечить людей в Беларуси.

«Конечно, наиболее привлекательны места в столице и областных городах. Но и в регионах необходимо всячески поддерживать молодых специалистов. Каждый четвертый из них (24,5%) сегодня нуждается в жилье. Министерству здравоохранения и местным органам власти нужно обратить особое внимание на модернизацию имеющихся общежитий, в том числе семейного типа, строить новое современное жилье. Недопустимо селить молодых специалистов в ветхие дома и квартиры», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что в правительстве будет разработана программа о строительстве жилья для бюджетников. Прототипом его станет жилье для медиков, которое недавно ввели в эксплуатацию в Минском районе. Александр Лукашенко лично ознакомился с этими домами. «Я не буду называть цену — это мизер. Поставлена задача в течение трех лет выработать программу и строить подобные дома для учителей, врачей, работников социальной сферы и культуры там, где это больше всего необходимо. Когда молодой человек получает такую квартиру, никогда он ее не бросит и не поедет в дальние края», — убежден Президент.

Чтобы начинающий врач остался на рабочем месте и после отработки распределения, важно улучшать инфраструктуру районов, обратил внимание глава государства. Он напомнил чиновникам о задаче развивать небольшие города и поселки по всем социально-экономическим направлениям для достижения высокого уровня жизни их населения.

«Рассмотреть и поддержать таланты» — Лукашенко подчеркивает важность наставничества в медицине

«Необходимо усилить ответственность каждого руководителя за подготовку молодого врача-интерна к самостоятельной работе. С этим я согласен. Здесь очень важно наставничество. Опытный врач должен уметь рассмотреть и поддержать таланты, поделиться своими знаниями, вырастить достойную смену», — сказал глава государства.

Говоря о становлении молодого специалиста как профессионала, Александр Лукашенко отметил, что практическое здравоохранение республики в отличие от других стран СНГ выиграло в качестве подготовки врача за счет сохранения субординатуры и интернатуры для студента-старшекурсника. «Это, как утверждают специалисты, необходимый переходный мостик адаптации, накопления опыта для будущей самостоятельной деятельности. Это говорят специалисты. Я над этим подумаю. Я не готов ни поддержать, ни опровергнуть этот тезис», — сказал Президент.

Ликвидация же интернатуры в России и Казахстане, опять же, по мнению ряда специалистов, создала определенные проблемы в системе непрерывного медицинского образования в части применения полученных в университете знаний на практике. «Мы не идем по такому пути», — отметил Александр Лукашенко.

В целом глава государства обратил внимание, что стремительное развитие высокотехнологичной медицинской помощи требует от здравоохранения внедрения новых форм подготовки специалистов. За последние три года создана сеть образовательных центров в ведущих республиканских научно-практических центрах страны. Обучение в них помогает работающим медикам осваивать уникальные методы диагностики и лечения в кардиохирургии, нейрохирургии, трансплантологии, гематологии, онкологии, детской хирургии, травматологии.

«Также требуется максимальное использование потенциала образовательных центров РНПЦ для подготовки врачей к выполнению высокотехнологичных вмешательств. Для этого необходимы двух-трехгодичные современные и эффективные углубленные стажировки уже практикующих врачей для получения узкой специализации. Мне предлагают двух-трехгодичные. Давайте начнем с годичных», — сказал Александр Лукашенко.

Он добавил, что медики должны сами решить, как их называть: привычной клинической ординатурой или резидентурой. «Не надо уже резидентурой. Это что-то из области шпионажа. Агентура, резидентура и доклад в центр. Но если вы решите так, это ваше дело. Я буду понимать, что резидентура у нас не только в КГБ и ГРУ, но и в медицине», — с юмором заметил глава государства.

«Главное — подготовка квалифицированного специалиста такого уровня, который позволит делать высокотехнологичные операции», — считает белорусский лидер.

Он отметил, что выпускники белорусских медицинских вузов и сейчас востребованы за рубежом, особенно в Польше и странах Балтии. «Не секрет, что многие уезжают за получением знаний, навыков, и немало возвращается обратно», — резюмировал глава государства.

«За такими медиками будущее» — Лукашенко выступил за повышение престижа врача общей практики

«Необходимо повышать престиж врача общей практики. Обучить его всем методам оказания специализированной помощи при простой патологии. Любой пациент будет удовлетворен, если его врач сможет сам выполнить необходимое диагностическое исследование и своевременно назначить правильное лечение. За такими медиками будущее», — считает глава государства.

Он отметил, что в стране осуществляется дифференцированный подход к расширению перечня медицинских услуг в городе и на селе. В настоящее время в амбулаторно-поликлинических организациях Беларуси работают более 3,5 тыс. врачей общей практики — терапевтов, которые прошли углубленное обучение.

«Но меня беспокоит настороженное мнение населения о компетенции этих специалистов. Думаю, это пройдет. Наши люди просто привыкли, что в каждой деревне должны быть все узкие специальности. Но надо ли это. Нет, самые богатые страны пошли по пути врачей общей практики или семейного врача. И это правильно, — считает глава государства. — В этом направлении мы будем двигаться. А то, что люди этого не понимают еще, это избытки нашей прежней системы. Настороженность эту мы снимем».

Александр Лукашенко также заметил, что в Европе и США именно с врачом общей практики, или так называемым семейным доктором, население взаимодействует чаще всего, причем из поколения в поколение.