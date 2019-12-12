Умер бизнесмен Олег Пашек. Он создал фолк-фест «Камяніца» – один из главных в Беларуси

Источник материала: KYKY

Сегодня, 13 декабря, в Минске скончался Олег Пашек – за неделю до своего дня рождения. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Об этом сообщил продюсер Дмитрий Безкоровайный. Пашеку было 53 года; он был бизнесменом, создателем фолк-фестиваля «Камяніца», который проводился в Беларуси с 2009 года и считался один из главных фолк-ивентов в стране, пишет TUT.by.

Кем он был

Олег Пашек родился 19 декабря 1965 года в городе Кяхта (Бурятия). В 1983-1987 годах учился в Высшем военном командном училище радиоэлектроники, в 1987-92 годах служил в войсках ПВО. Свою службу Пашек закончил в Мачулищах в звании капитана.

С 1992 Олег Пашек стал вести бизнес в области логистики, в 2003-м открыл кафе «Камяніца». Также он владел кафе «Грай» и «Агінскі».

В 2009-м Пашек провел первый фестиваль «Камяніца», который проходил на открытом воздухе в Музее беларуской народной архитектуры и быта (поселок Озерцо). Но в 2019 году фест не состоялся.

«Очень плохая новость. Умер Олег Пашек, создатель фолк-феста «Камяніца», владелец кафе «Камяніца», «Грай», «Агінскі». Человек, который хотел сделать мир лучше. Человек, который многим помог. Сердце», – написал в Facebook Безкоровайный.