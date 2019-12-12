В британском парламент победили сторонники Brexit

Источник материала: Ежедневник



фото: so-l.ru

Оппозиция проиграла с рекордным за 40 лет результатом. Теперь консерваторы имеют самое большое представительство в парламенте со времен Маргарет Тетчер.

Консервативная партия (тори) под началом премьер-министра Бориса Джонсона по итогам выборов 12 декабря получила, по предварительным данным, 364 из 650 мест в палате общин (нижняя палата парламента), пишет РБК .

Основной оппозиционной силой в новом составе парламента останется Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, получившая 203 места. Это самый худший результат левых с 1983 года.



Шотландская национальная партия завоевала 55 мест, став третьей по величине партией в парламенте. Лидер партии Никола Стерджен потребовала от британского правительства предоставить Шотландии право провести второй референдум о независимости (предыдущий сепаратисты проиграли в 2014 году).



Эксперты объяснили победу тори их жесткой позицией по Brexit и важностью этого вопроса для избирателей.

Джонсон обещал, что выведет Британию из ЕС до 31 января — установленная сторонами дата Brexit — и не станет просить Брюссель о новых отсрочках.