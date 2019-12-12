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В британском парламент победили сторонники Brexit
13.12.2019 16:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: so-l.ru
Оппозиция проиграла с рекордным за 40 лет результатом. Теперь консерваторы имеют самое большое представительство в парламенте со времен Маргарет Тетчер.
Консервативная партия (тори) под началом премьер-министра Бориса Джонсона по итогам выборов 12 декабря получила, по предварительным данным, 364 из 650 мест в палате общин (нижняя палата парламента), пишет
Основной оппозиционной силой в новом составе парламента останется Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, получившая 203 места. Это самый худший результат левых с 1983 года.
Джонсон обещал, что выведет Британию из ЕС до 31 января — установленная сторонами дата Brexit — и не станет просить Брюссель о новых отсрочках.
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Оппозиция проиграла с рекордным за 40 лет результатом. Теперь консерваторы имеют самое большое представительство в парламенте со времен Маргарет Тетчер.
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