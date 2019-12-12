Президенту Беларуси подарили картину кисти будущего педиатра

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Встреча Александра Лукашенко с молодежью прошла в преддверии Нового года в БГМУ. Студентов интересовало, как Президент встречает праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответ очевиден: в рабочем настроении, да еще и переговоры с Москвой могут не закончится в Питере, где пройдет неформальный саммит президентов.





Рассказал глава государства и о том, какие подарки любит: сделанные с душой и своими руками. Так и вышло. Главе государства презентовали картину кисти будущего педиатра. Это пейзаж с видами малой родины Президента. А в ответ студенты получили приглашение посетить Дворец Независимости.

























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