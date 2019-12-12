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Президенту Беларуси подарили картину кисти будущего педиатра

13.12.2019 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Встреча Александра Лукашенко с молодежью прошла в преддверии Нового года в БГМУ. Студентов интересовало, как Президент встречает праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответ очевиден: в рабочем настроении, да еще и переговоры с Москвой могут не закончится в Питере, где пройдет неформальный саммит президентов.

Президенту Беларуси подарили картину кисти будущего педиатра

Рассказал глава государства и о том, какие подарки любит: сделанные с душой и своими руками. Так и вышло. Главе государства презентовали картину кисти будущего педиатра. Это пейзаж с видами малой родины Президента. А в ответ студенты получили приглашение посетить Дворец Независимости.

Президенту Беларуси подарили картину кисти будущего педиатра

Президенту Беларуси подарили картину кисти будущего педиатра

Президенту Беларуси подарили картину кисти будущего педиатра

Президенту Беларуси подарили картину кисти будущего педиатра

Президенту Беларуси подарили картину кисти будущего педиатра

Президенту Беларуси подарили картину кисти будущего педиатра

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Новости Беларуси. Встреча Александра Лукашенко с молодежью прошла в преддверии Нового года в БГМУ. Студентов интересовало, как Президент встречает праздник,...
 
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